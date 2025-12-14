Ричмонд
«Бавария» благодаря пенальти спаслась в концовке матча с «Майнцем»

«Бавария» сыграла вничью с «Майнцем» в Бундеслиге, забив пенальти в конце матча.

Источник: Reuters

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Майнцем» в матче 14-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Леннарт Карль (29) и Гарри Кейн (87, с пенальти). У «Майнца» отличились Каспер Потульский (45+2) и Ли Джэ Сон (67).

«Бавария» продлила серию без поражений в Бундеслиге до 14 матчей и лидирует в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Майнц» (7) не выигрывает на протяжении десяти встреч и располагается на последнем, 18-м месте таблицы.

В следующем туре «Бавария» 21 декабря на выезде сыграет против «Хайденхайма», «Майнц» в этот день примет «Санкт-Паули».

Бавария
2:2
Первый тайм: 1:1
Майнц
Футбол, Германия, 14-й тур
14.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Бо Хенриксен
Голы
Бавария
Леннарт Карл
29′
Гарри Кейн
87′
Майнц
Каспер Потульски
45′
Ли Джэ Сон
67′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
7
Серж Гнабри
42
Леннарт Карл
9
Гарри Кейн
6
Йозуа Киммих
20
Том Бишоф
61′
19
Альфонсо Дэйвис
83′
3
Ким Мин Джэ
73′
11
Николас Джексон
21
Хироки Ито
61′
27
Конрад Лаймер
77′
8
Леон Горецка
61′
45
Александр Павлович
Майнц
33
Даниэль Бац
22
Николас Ферачниг
16
Штефан Белль
14
Вильям Бевинг
7
Ли Джэ Сон
21
Данни да Коста
50′
48
Каспер Потульски
85′
15
Леннард Мэлони
6
Кайсю Сано
24
Сота Кавасаки
62′
9
Арно Норден
17
Бенедикт Холлербах
78′
44
Нельсон Вайпер
Статистика
Бавария
Майнц
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
24
5
Удары в створ
11
2
Угловые
7
0
Фолы
7
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Робин Браун
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти