Первый гол Хендерсона за «Брентфорд» помог команде сыграть вничью в АПЛ

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. «Брентфорд» сыграл вничью с «Лидс Юнайтед» в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Брентфорде завершилась со счетом 1:1. Дебютным голом за «Брентфорд» отметился победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Джордан Хендерсон (70-я минута), у «Лидса» в четвертом матче подряд отличился Доминик Калверт-Льюин (83).
«Брентфорд» с 20 очками занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), «Лидс» (16 очков) располагается на 17-й строчке.
Футбол, Англия, Тур 16
14.12.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Брентфорд Коммьюнити
Главные тренеры
Кит Эндрюс
Даниэль Фарке
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти