Первый гол Хендерсона за «Брентфорд» помог команде сыграть вничью в АПЛ

Встреча в Брентфорде завершилась со счетом 1:1. Дебютным голом за «Брентфорд» отметился победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Джордан Хендерсон (70-я минута), у «Лидса» в четвертом матче подряд отличился Доминик Калверт-Льюин (83).