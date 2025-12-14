Ричмонд
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Штутгарт
1
Все коэффициенты
П1
32.00
X
9.75
П2
2.30
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
3.44
X
3.34
П2
2.25
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.98
П2
3.76
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.31
П2
1.61
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Лилль
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Манчестер Сити
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Астон Вилла
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
4
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
2
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

«Интер» в гостях обыграл «Дженоа» и возглавил таблицу Серии А

«Интер» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 15-го тура Серии А — 2:1.

Источник: Reuters

У гостей отличились защитник Янн Биссек на 6-й минуте и нападающий Лаутаро Мартинес на 38-й минуте. У хозяев единственный гол на 68-й минуте забил форвард Витинья.

«Интер» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» с 14 очками — на 15-й строчке.

Дженоа
1:2
Первый тайм: 0:0
Интер
Футбол, Италия, 15-й тур
14.12.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Луиджи Феррарис
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Кристиан Киву
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти