«Интер» в гостях обыграл «Дженоа» и возглавил таблицу Серии А

У гостей отличились защитник Янн Биссек на 6-й минуте и нападающий Лаутаро Мартинес на 38-й минуте. У хозяев единственный гол на 68-й минуте забил форвард Витинья.
«Интер» набрал 33 очка и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» с 14 очками — на 15-й строчке.
Футбол, Италия, 15-й тур
14.12.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Луиджи Феррарис
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Кристиан Киву
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти