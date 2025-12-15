Ричмонд
«Ювентус» обыграл «Болонью» и сместил ее с пятой строчки в Серии А

«Ювентус» на выезде переиграл «Болонью» (1:0) в рамках 15-го тура чемпионата Италии.

Источник: Getty Images

Автором победного гола на 64-й минуте стал защитник туринцев Хуан Кабаль. Спустя пять минут прямую красную карточку получил защитник хозяев поля Торбьерн Хеггем.

«Ювентус» набрал 26 очков и сместил «Болонью» (25) с пятого места в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре чемпионата туринская команда примет «Рому», а «Болонья» дома сыграет против «Сассуоло».

Болонья
0:1
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Италия, 15-й тур
14.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Ренато Далл'Ара
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Лучано Спаллетти
Голы
Ювентус
Хуан Кабаль
(Кенан Йылдыз)
64′
Составы команд
Болонья
13
Федерико Равалья
33
Хуан Миранда
24′
7
Риккардо Орсолини
28
Николо Камбьяги
14
Торбьорн Хеггем
69′
4
Томмазо Побега
20
Надир Зортеа
72′
2
Эмиль Хольм
19
Льюис Фергюсон
65′
77
Ибрагим Сулемана
90′
24
Тейс Даллинга
66′
9
Сантьяго Кастро
26
Джон Лукуми
81′
10
Федерико Бернардески
6
Никола Моро
72′
29
Лоренцо Де Сильвестри
90+4′
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
22
Уэстон Маккенни
5
Мануэль Локателли
19
Кефрен Тюрам
10
Кенан Йылдыз
8
Тен Копмейнерс
19′
76′
3
Бремер
27
Андреа Камбьясо
61′
32
Хуан Кабаль
30
Жонатан Давид
61′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
88′
21
Фабио Миретти
Статистика
Болонья
Ювентус
Желтые карточки
3
1
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
4
3
Угловые
3
4
Фолы
10
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти