«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» сыграли со счетом 4:4 в чемпионате Англии

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» сыграли вничью со счетом 4:4 в матче 16-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Забитыми мячами в составе хозяев отметились Амад Диалло (13-я минута), Каземиро (45+4), Бруну Фернандеш (77) и Матеус Кунья (79). У гостей отличились Антуан Семеньо (40), Эванилсон (46), Маркус Тавернье (52) и Эли Крупи (84).
«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Борнмут» с 21 очком располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 21 декабря сыграет с «Астон Виллой», которая одержала в чемпионате шесть побед подряд и с 33 очками располагается на 3-й строчке. Команду из Бирмингема возглавляет бывший тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери. «Борнмут» 20 декабря примет «Бёрнли».
Лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал» (36 очков), вторую строчку занимает «Манчестер Сити» (34). В пятерку лучших также входят «Челси» (28) и "Кристал Пэлас (26).
Рубен Аморим
Андони Ираола
Амад Диалло
13′
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
45+4′
Бруну Фернандеш
77′
Матеус Кунья
79′
Антуан Семеньо
(Адам Смит)
40′
Эванилсон
(Маркус Таверньер)
46′
Маркус Таверньер
52′
Эли Жуниор Крупи
(Алекс Хименес)
84′
31
Сенне Ламменс
26
Айден Хевен
16
Амад Диалло
2
Диогу Далот
43′
10
Матеус Кунья
8
Бруну Фернандеш
15
Лени Йоро
69′
6
Лисандро Мартинес
23
Люк Шоу
90′
13
Патрик Доргу
18
Каземиру
50′
61′
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
90′
11
Джошуа Зиркзе
7
Мэйсон Маунт
69′
30
Беньямин Шешко
1
Джордже Петрович
15
Адам Смит
83′
3
Адриен Трюффер
20
Алекс Хименес
24
Антуан Семеньо
43′
18
Бафоде Диаките
5
Маркос Сенеси
77′
19
Джастин Клюйверт
90′
23
Джеймс Хилл
9
Эванилсон
78′
22
Эли Жуниор Крупи
16
Маркус Таверньер
90′
7
Дэвид Брукс
12
Тайлер Адамс
5′
8
Алекс Скотт
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти