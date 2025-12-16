«Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» сыграли со счетом 4:4 в чемпионате Англии

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 21 декабря сыграет с «Астон Виллой», которая одержала в чемпионате шесть побед подряд и с 33 очками располагается на 3-й строчке. Команду из Бирмингема возглавляет бывший тренер московского «Спартака» испанец Унаи Эмери. «Борнмут» 20 декабря примет «Бёрнли».