Стала известна причина, из-за которой Зидан не вернется в «Реал»

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, Зидан в настоящее время полностью сосредоточен на подготовке к работе в сборной Франции. Напомним, что действующий тренер национальной команды Дидье Дешам покинет команду после ЧМ-2026. Зидан все еще не подписал контракта с Федерацией футбола Франции, однако стороны пришли к взаимному соглашению, что Зинедин возглавит сборную после ухода Дешама.