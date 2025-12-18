Стала известна причина, из-за которой Зидан не вернется в «Реал»

Ранее стало известно, что действующий главный тренер команды Хаби Алонсо близок к увольнению из «Реала». Основным кандидатом на замену считается Зидан, который не тренирует с момента ухода из «Реала» в 2021 году.
Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, Зидан в настоящее время полностью сосредоточен на подготовке к работе в сборной Франции. Напомним, что действующий тренер национальной команды Дидье Дешам покинет команду после ЧМ-2026. Зидан все еще не подписал контракта с Федерацией футбола Франции, однако стороны пришли к взаимному соглашению, что Зинедин возглавит сборную после ухода Дешама.
В период своей тренерской карьеры в «Реале» (2016−2018 и 2019−2021) Зинедин Зидан дважды становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.