Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК
0
:
Университатя Кр
2
Все коэффициенты
П1
12.20
X
5.25
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЕК Л
0
:
Шкендия
0
Все коэффициенты
П1
1.48
X
3.20
П2
29.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
АЗ
0
:
Ягеллония
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.10
П2
5.63
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Целе
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
1.82
X
2.90
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
КуПС
2
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.70
П2
2.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо К
2
:
Ноа
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
13.00
П2
47.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Лозанна
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.50
П2
3.18
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Легия
1
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
9.75
П2
86.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Майнц
2
:
Самсунспор
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
76.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Омония
0
:
Ракув
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
5.00
П2
1.26
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Дрита
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
81.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шахтер
0
:
Риека
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.25
П2
6.40
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Шэмрок Роверс
2
:
Хамрун Спартанс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сигма
0
:
Лех
2
Все коэффициенты
П1
61.00
X
19.00
П2
1.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Слован Бр
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
3.18
X
2.65
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Спарта П
2
:
Абердин
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.50
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Страсбур
1
:
Брейдаблик
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.40
П2
13.50
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Зриньски
0
:
Рапид В
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.20
П2
1.80

Стала известна причина, из-за которой Зидан не вернется в «Реал»

Французский тренер Зинедин Зидан не вернется в «Реал», несмотря на слухи о возможном возвращении.

Источник: Getty Images

Ранее стало известно, что действующий главный тренер команды Хаби Алонсо близок к увольнению из «Реала». Основным кандидатом на замену считается Зидан, который не тренирует с момента ухода из «Реала» в 2021 году.

Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях, Зидан в настоящее время полностью сосредоточен на подготовке к работе в сборной Франции. Напомним, что действующий тренер национальной команды Дидье Дешам покинет команду после ЧМ-2026. Зидан все еще не подписал контракта с Федерацией футбола Франции, однако стороны пришли к взаимному соглашению, что Зинедин возглавит сборную после ухода Дешама.

В период своей тренерской карьеры в «Реале» (2016−2018 и 2019−2021) Зинедин Зидан дважды становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.