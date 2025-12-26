«Спартак» упустил таланта — а теперь он лучший в Европе. Согласится вернуться или выберет Италию?

Мы заметили проблему, о которой я только что сказал. «Спартак» был сильной академией. Но в клубе не было сильного менеджмента, который рассортировал бы футболистов по потенциалу. Скажем, в команде были сильные крайние нападающие 2001 года рождения. 2000-го — менее перспективные. А «Спартак» рассуждал так: нужно сначала довести футболистов 2000-го, а потом уже поднимать младших.