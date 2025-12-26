Ричмонд
«Спартак» упустил таланта — а теперь он лучший в Европе. Согласится вернуться или выберет Италию?

Иосифов разрывает в Словении.

Источник: Getty Images

Почти вся взрослая карьера 24-летнего Никиты Иосифова проходит в Европе: крайний нападающий несколько лет пытался заиграть в Испании, но по-настоящему раскрылся только в этом сезоне. После неудачного отрезка Иосифов засверкал в словенском «Целе», где стал ведущим игроком и уже привлекает более солидные команды — в том числе в РПЛ.

Как «Спартак» упустил Никиту

Иосифов попал в академию красно-белых в 12 лет — успешно прошел просмотр после выступлений в родной тамбовской школе «Академия футбола». Просмотр устроил первый тренер футболиста Владимир Парусов — позвонил приятелю, работавшему в московском клубе, и попросил оценить талантливого юношу.

В «Спартаке» Иосифов провел пять лет — считался большим талантом и даже привлекался к сборным России до 17 и 18 лет. По словам тренера Алексея Лунина, Иосифов хотел выступать за «Спартак», но потом понял, что больше перспектив будет в «Локомотиве» — к тому же решение о переходе беспристрастно принимал отец футболиста.

«Доволен и тем, что привлекли таких парней, как Иосифов — рассказал Маргарян в интервью Sport24. — Выпускника московского “Спартака”, мы, можно сказать, перехватили. Общались с самим Никитой, папой. Объясняли, чем наш клуб лучше “Спартака”. Ждали, пока обдумают, встретились еще раз. Наблюдали за динамикой в “Спартаке”. Все это заняло больше месяца.

Мы заметили проблему, о которой я только что сказал. «Спартак» был сильной академией. Но в клубе не было сильного менеджмента, который рассортировал бы футболистов по потенциалу. Скажем, в команде были сильные крайние нападающие 2001 года рождения. 2000-го — менее перспективные. А «Спартак» рассуждал так: нужно сначала довести футболистов 2000-го, а потом уже поднимать младших.

Неправильно, когда игроки сильнее ждут шанса, а не двигаются — нужно на раннем этапе для каждого выстроить дорожную карту, план развития. Иосифов перешел в «Локомотив», потому что мы были готовы предоставить шанс в молодежке. Он сразу стал приносить там пользу".

Правда, надолго Иосифов не задержался и в «Локо», хотя сразу поднялся в молодежку — даже выступал в Юношеской лиге УЕФА. За основу «Локомотива» Иосифов дебютировал в 19 лет — в сезоне-20/21 четыре раза вышел в РПЛ и один в Кубке России. Но летом 2021-го не стал продлевать контракт и в качестве свободного агента перешел в «Вильярреал».

Иосифов — лучший игрок чемпионата Словении

Испанский этап карьеры начинался как мечта: в ноябре — дебют за основу в Кубке Испании и забитый мяч в конце встрече, в феврале — первое появление в Ла Лиге. Однако после ухода главного тренера Унаи Эмери в россиянина перестали верить, а карьера в Испании пошла на спад — безвылазный дубль «Вильярреала», затем кошмарные попытки в «Мирандесе» и «Кастельоне».

В Испании Иосифов провел три года и лишь сейчас вернулся на хороший уровень — перезагрузка произошла в словенском «Целе», куда россиянин пришел в августе. Здесь Иосифов сразу стал основным, получая игровую практику не только во внутренних турнирах, но и еврокубках — команда билась в квалификации Лиги Европы и в итоге проникла в основной этап Лиги конференций.

За дебютные полгода вингер собрал мощную статистику — 8+8 за 32 матча во всех турнирах. Результативнее в команде только нападающий Франко Ковачевич (25+2). Никита появлялся не только на привычной позиции левого вингера: даже чаще выходил справа, а также оказывался в центре нападения.

По данным статистической платформы РУСТАТ, Иосифов стал лучшим футболистом первой части чемпионата Словении. В 12 из 17 проведенных матчей Никита вышел в основе, забил пять голов и отдал четыре ассиста. Россиянин постоянно обострял — создал 22 голевых момента, принял участие в 17 голевых атаках, нанес 35 ударов (13 створ) и совершил 44 (66%) удачных обводки.

Также Иосифов неплохо проявил себя в оборонительной фазе — выиграл 50% единоборств, оформил 18 отборов, 19 перехватов и 56 подборов. Никита быстро стал лидером и ключевым игроком «Целе»: неплохо проявил себя и в еврокубках — с учетом квалификаций Лиги Европы и Лиги конференций настрелял 3+4 в 14 встречах и помог «Целе» выйти в плей-офф ЛК с 13-го места. Также команда лидирует в чемпионате.

Вингер может вернуться в «Спартак» или перейти в Серию А

Яркий перформанс Иосифова в Словении привлек внимание команд из более статусных чемпионатов — вспомнили о россиянине и на родине. По информации Sport Baza, скауты «Болоньи» с октября внимательно наблюдают за Никитой, а его переход в клуб может осуществиться уже этой зимой за сумму в районе одного миллиона евро.

Также источник сообщил об интересе другого клуба Серии А — «Кремонезе», за который выступает Джейми Варди. Престижно, что оба коллектива входят в топ-10 итальянской элиты: «Кремонезе» замыкает десятку, а «Болонья» идет шестой.

По данным Sport Baza, «Спартак» тоже захотел вернуть воспитанника — тем более сейчас, видимо, ищет атакующих футболистов с российским паспортом: несколько источников сообщили о переговорах с Ульви Бабаевым из «Динамо», а также об интересе к Вадиму Ракову из «Локомотива». Правда, сам Иосифов еще с юного возраста мечтал о европейской карьере и, имея варианты в топ-чемпионатах, вряд ли согласится на камбэк в Москву.

«Он правда хотел в Европу и, когда появился “Вильярреал”, сразу согласился. Вопрос денег не стоял — Иосифов искренний, чистый парень, идет за мечтой», — говорил скаут Маргарян еще в 2021-м.

Полгода в «Целе» перезапустили карьеру Иосифова — он лучший в своем чемпионате и привлекает внимание команд из Серии А. Приятно, что после нескольких неудачных лет в Испании Никита не сдался, а продолжал цепляться за возможности в Европе.