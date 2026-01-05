Испанские футболисты приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американцами Мадуро

3 января Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории Венесуэлы. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.