Испанские футболисты приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американцами Мадуро

Многие игроки клуба прибыли на матч чемпионата Испании с «Жироной» в серых спортивных костюмах Nike — в такой же был одет Мадуро во время задержания американцами. Встреча завершилась поражением «Мальорки» со счетом 1:2.
Некоторые СМИ предположили, что футболисты могли выбрать такую одежду в знак поддержки Мадуро. По другой версии, это совпадение, ведь Nike является техническим спонсором «Мальорки», а на костюмах, в которых были игроки есть логотип клуба.
Ранее 5 января сообщалось, что продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором задержали Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. Из данных официального сайта Nike следует, что половина размеров уже распродана, кроме того, цена на костюм выросла в три раза.
3 января Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории Венесуэлы. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.
