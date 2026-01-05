Ричмонд
Футбол. Италия
06.01
Пиза
:
Комо
П1
5.10
X
3.63
П2
1.78
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Испанские футболисты приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американцами Мадуро

Футболисты испанской «Мальорки» приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американскими спецслужбами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. На это обратил внимание Sports.ru.

Источник: Соцсети

Многие игроки клуба прибыли на матч чемпионата Испании с «Жироной» в серых спортивных костюмах Nike — в такой же был одет Мадуро во время задержания американцами. Встреча завершилась поражением «Мальорки» со счетом 1:2.

Некоторые СМИ предположили, что футболисты могли выбрать такую одежду в знак поддержки Мадуро. По другой версии, это совпадение, ведь Nike является техническим спонсором «Мальорки», а на костюмах, в которых были игроки есть логотип клуба.

Ранее 5 января сообщалось, что продажи спортивного костюма Nike Tech Fleece, в котором задержали Мадуро, резко выросли после публикации фото с лидером, одетым в эту модель. Из данных официального сайта Nike следует, что половина размеров уже распродана, кроме того, цена на костюм выросла в три раза.

3 января Мадуро вместе с женой был задержан сотрудниками американских спецслужб в ходе операции на территории Венесуэлы. В результате обоих вывезли для суда в США. В рамках той же операции американские военные нанесли удары по стратегически важным объектам, расположенным как в Каракасе, так и других регионах страны.

Мальорка
1:2
Первый тайм: 0:1
Жирона
Футбол, Испания, 18-й тур
4.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Visit Mallorca Stadium, 16011 зрителей
Главные тренеры
Ягоба Аррасате
Мичел
Голы
Мальорка
Ведат Муричи
90+1′
Жирона
Виктор Цыганков
(Витор Рейс)
25′
Владислав Ванат
63′
Составы команд
Мальорка
1
Лео Роман
22
Хоан Мохика
17
Ян Вирхили
7
Ведат Муричи
24
Мартин Вальент
21
Антонио Райльо
23
Пабло Маффео
89′
19
Хавьер Льябрес
11
Такума Асано
64′
6
Антонио Санчес
10
Серхи Дардер
58′
64′
20
Пабло Торре
8
Мануэль Морланес
46′
5
Омар Маскарель
12
Самуэль Кошта
37′
64′
18
Матео Джозеф
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
59′
15
Виктор Цыганков
20
Аксель Витсель
19
Владислав Ванат
12
Витор Рейс
17
Дэйли Блинд
23
Иван Мартин
21
Брайан Хиль
75′
3
Хоэль Рока
11
Тома Лемар
70′
16
Алехандро Франсес
Статистика
Мальорка
Жирона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
2
4
Угловые
3
6
Фолы
10
14
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Хавьер Альберола Рохас
(Испания)
