Чемпион Шотландии уволил тренера через месяц после назначения

«Селтик» уволил главного тренера Вильфрида Нанси, его помощники и глава отдела футбольных операций Пол Тисдейл также покинут клуб, сообщила пресс-служба команды из Глазго.
О назначении Нанси клуб объявил 3 декабря, его контракт был рассчитан на два с половиной сезона.
Нанси ранее работал в «Монреале» и «Коламбус Крю», с которым стал чемпионом MLS и выиграл Кубок лиг. В 2024-м его признали лучшим тренером MLS.
«Селтик», действующий чемпион, 3 января уступил со счетом 1:3 «Рейнджерс» и отстает от лидирующего «Хартс» на шесть очков.
«Селтик» проиграл шесть из восьми матчей под руководством Нанси.