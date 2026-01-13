Клопп может возглавить «Реал», пишут СМИ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может рассмотреть возможность возглавить «Реал» в случае серьезного предложения от мадридского футбольного клуба, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х.
В понедельник «Реал» отправил в отставку Хаби Алонсо, работавшего в клубе с мая. Его сменил работавший ранее с молодежной командой «сливочных» Альваро Арбелоа.
По информации источника, «Реал» рассматривает назначение Клоппа по окончании сезона, несмотря на его долгосрочное соглашение с «Ред Булл», где он занимает должность главы футбольного направления компании.
Клоппу 58 лет. Немец работал с «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды — Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц».