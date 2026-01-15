Как дела у Клозе? Тренерская карьера немецкой легенды складывается непросто

О своих мечтах Клозе говорит просто: тренировать клуб в Лиге чемпионов. Через три, пять или десять лет — сроков он не ставит. Его тренерский путь только набирает ход, и сейчас ему комфортно в «Нюрнберге». А вдруг гимн Лиги чемпионов однажды прозвучит и на «Макс-Морлок-Штадион»?