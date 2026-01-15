Как дела у Клозе? Тренерская карьера немецкой легенды складывается непросто

О Клозе-игроке знают все. О Клозе-тренере — немногие.
Он обучал Джамала Мусиалу оборонительной игре в молодежной команде «Баварии», помог Роберту Левандовски переписать рекорд Бундеслиги по голам, набил шишки в австрийском «Альтахе», а теперь растит таланты в «Нюрнберге».
Тренерский путь Мирослава Клозе — рутинный и последовательный. Став чемпионом мира, он не «забронзовел»: 47-летний специалист продолжает учиться сам и прививает это отношение другим. Но обо всем по порядку.
Начало пути
Тренерская карьера Мирослава Клозе стартовала в октябре 2016 года — спустя несколько месяцев после завершения игровой в «Лацио». Он вернулся в сборную Германии в роли тренера нападающих: главный тренер Йоахим Лев и его помощник Ханси Флик без колебаний доверили эту позицию человеку, отдавшему национальной команде 13 лет.
«Я всегда мог положиться на Миро и очень рад, что теперь он станет частью нашей команды. Он пример для подражания — как человек и как спортсмен, всегда ставящий командный успех выше всего. С его взглядами и опытом я отлично вижу его тренером в будущем», — говорил Йоахим Лев.
Клозе отработал со сборной два турнира — победный для Германии Кубок конфедераций и чемпионат мира в России. В июле 2018 года он вернулся в Мюнхен, возглавив «Баварию» U-17. В молодежной команде Мирослав работал с будущими звездами: Маликом Тилльманом, Гранд-Леоном Раносом и Джамалом Мусиалой.
Тилльмана (ныне игрока «Байера» и сборной США) Клозе из-за травм партнеров переквалифицировал в нападающего, фактически открыв для него новое амплуа. Мусиала позже с теплотой вспоминал совместную работу в интервью The Players' Tribune:
«Иногда его наставления раздражали. Но он сделал меня более разносторонним игроком. В защите я ничего не понимал — хотел только атаковать. А он каждый день повторял, что нужно защищаться. Без него я бы не так быстро попал в первую команду и не добился успеха».
Возвращение в «Баварию» в новом статусе
Работа Клозе с молодежью не осталась незамеченной. Летом 2020 года Ханси Флик пригласил его в штаб первой команды «Баварии» — ассистентом по работе с нападающими. Предыдущий сезон мюнхенцы завершили триумфально: победили в Бундеслиге, Кубке Германии и Лиге чемпионов. В чемпионате команда забила 100 голов — всего на один меньше клубного рекорда сезона-1971/72.
Казалось, атаке некуда расти. Но Клозе предложил иной подход. Он никогда не был самым быстрым или самым мощным игроком и не проходил обучение в топовых академиях. Его сила — в выборе позиции, умении читать игру, внимании к деталям и командной работе. Эти принципы он и передавал нападающим.
Тренировки больше напоминали профессиональный диалог, чем классическую схему «тренер — игрок». Об этом говорил и Левандовски:
«Он был отличным футболистом и может многому научить. У каждого тренера можно взять что-то полезное, чтобы стать лучше. Я хотел, чтобы это было и с ним».
С приходом Клозе «Бавария» стала чаще забивать головой: 12 мячей в сезоне-2019/20 и 15 — в следующем. Легендарный мастер игры в воздухе делился с форвардами своими секретами: например, в любительской команде в начале карьеры он тренировался с подвешенным на веревке мячом и старался черпать идеи у матери, бывшей профессиональной гандболистки. Клозе был настолько погружен в детали, что изучал узоры на мячах чтобы в игре автоматически определять лучшую точку для удара по ним.
Учебный этап в Австрии
В мае 2021 года Клозе покинул «Баварию» и решил строить самостоятельную карьеру. 17 июня 2022-го он возглавил «Альтах» из австрийской Бундеслиги. Клуб с 2014 года регулярно боролся за выживание и лишь эпизодически поднимался в верхнюю часть таблицы.
Клозе принял команду в очередном сезоне борьбы за сохранение места в лиге. Сначала «Альтах» играл по схеме 4−2−3−1 — с прямолинейным стилем, длинными передачами и быстрыми переходами. Ограниченные возможности состава и слабые результаты вынудили тренера перейти на схему с пятью защитниками.
Однако перелома не произошло. Последовали семь матчей без побед с разницей мячей 3:18, затем — 538 минут без голов. Позже была девятиматчевая беспроигрышная серия, но стабильности это не принесло. После 24 туров клуб и тренер расстались. Баланс команды при Клозе: 5 побед, 5 ничьих, 14 поражений.
Клозе называет австрийский этап учебным. В «Альтахе» ему пришлось сталкиваться с непривычными задачами — от личного контроля за состоянием поля до необходимости дополнительно мотивировать игроков на тренировки и матчи.
Защитник Феликс Штраус вспоминал: «С первого дня он требовал побеждать даже на тренировках. Если отдаешься на 80 процентов — ты не растешь. Нужно выкладываться на все 100».
Бывший ассистент Клозе Славен Скаледжич отмечал его умение находить общий язык с людьми, честность, трудолюбие и эмпатию. Но австрийский этап все равно оказался неудачным.
Проект, в котором не скучно
После годичного перерыва, 11 июня 2024 года, Клозе возглавил «Нюрнберг» из второй Бундеслиги. В приветственном слове он подчеркнул: его привлекла возможность строить долгосрочный проект с молодыми игроками.
В первом сезоне команда играла нестабильно: могла разгромить аутсайдера дома и уступить ему же в гостях. В первый год при Клозе «Нюрнберг» боролся за зону переходных матчей, но, неудачно проведя концовку, финишировал десятым.
Текущий сезон начался тяжело. До 10-го тура команда находилась в зоне вылета: продажа лидеров и формирование нового молодого состава сказались на результатах. Постепенно ситуация выровнялась, но для рывка вверх команде требуется время. Сейчас «Нюрнберг» восьмой, но руководство настроено продлить контракт с тренером — текущий завершается летом.
Пионеротряд имени Мирослава
«Нюрнберг» при Клозе — проект молодых и перспективных. Бывший спортивный директор Олаф Реббе собрал таланты, а тренер выстроил из них систему. С Джаном Узуном и Натаниэлем Брауном, ушедшими в «Айнтрахт», Клозе не работал, но к прогрессу Каспера Яндера, Йенса Кастропа, Стефаноса Цимаса и Финна Елча он приложил руку.
Несмотря на нестабильные результаты, проект оказался финансово успешным. За четверых футболистов клуб выручил 52,5 миллиона евро без учета бонусов. Финн Елч в феврале 2025 года перешел в «Штутгарт» за 9,5 миллиона. Летом состоялся массовый отъезд: Яндера — в «Саутгемптон» за 12 миллиона, Кастропа — в гладбахскую «Боруссию» за 4,5 миллиона, Цимаса — в «Брайтон» за 26,5 миллиона.
Если Яндер и Кастроп — надежные трудяги полузащиты, то Цимас и Елч претендуют на звездные карьеры. Елч выделяется чтением игры и рассматривается как кандидат в сборную Германии. Цимас, обладающий скоростью и голевым чутьем, получил прямой переход из второй Бундеслиги в АПЛ.
В нынешнем сезоне главная звезда «Нюрнберга» — Адам Мархиев. Осенью 2025 года карьера 23-летнего уроженца Назрани пошла в гору: 1 сентября он перешел из кипрского «Ариса» за 2,5 миллиона евро и сразу стал игроком основы — 8 из 11 матчей начал в старте.
После смены чемпионата Мархиева вызвали в сборную Финляндии, за которую он уже провел пять матчей и забил победный гол Литве (2:1).
В схемах «Нюрнберга», особенно в 4−2−2−2, Мархиев выполняет ключевую роль: много работает, отдает острые передачи, постоянно открывается под пас. Клозе отмечает его спокойствие в принятии решений и тактическую дисциплину.
Тренерское счастье и мечты
Каждый успех подопечных — повод для гордости Мирослава Клозе. В интервью клубному сайту он говорил:
«Конечно, я горжусь вызовами игроков в сборные. Это результат нашей ежедневной работы. Мы с самого начала понимали, что можем сделать их лучше. Не все получалось сразу, но для молодой команды это нормально. Мы знаем, куда идем. Работа еще не закончена».
О своих мечтах Клозе говорит просто: тренировать клуб в Лиге чемпионов. Через три, пять или десять лет — сроков он не ставит. Его тренерский путь только набирает ход, и сейчас ему комфортно в «Нюрнберге». А вдруг гимн Лиги чемпионов однажды прозвучит и на «Макс-Морлок-Штадион»?
Вячеслав Раскурин