Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в «Реал»

«Не рассчитывайте на меня в этих мыльных операх. Есть хорошие мыльные оперы, но они идут слишком долго. Пропустишь одну-две серии — и уже не понять, что происходит. Не рассчитывайте на меня, я не участвую в мыльных операх», — заявил Моуринью Sport TV Portugal.