Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в «Реал»

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью сравнил слухи о его возможном возвращении в испанский футбольный клуб с мыльными операми.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Ранее издание Cope сообщило, что президент «сливочных» Флорентино Перес хочет вернуть португальца в команду. 12 января «Реал» объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера, в должности его сменил Альваро Арбелоа.
«Не рассчитывайте на меня в этих мыльных операх. Есть хорошие мыльные оперы, но они идут слишком долго. Пропустишь одну-две серии — и уже не понять, что происходит. Не рассчитывайте на меня, я не участвую в мыльных операх», — заявил Моуринью Sport TV Portugal.
Моуринью 62 года. Помимо «Реала», он возглавлял ряд клубов, включая португальский «Порту», английские «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», итальянские «Интер» и «Рому», а также турецкий «Фенербахче», из которого был уволен в конце августа, после чего во второй раз возглавил «Бенфику» в сентябре.