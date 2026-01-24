Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
2
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.40
П2
14.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.95
П2
1.82
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.65
X
2.40
П2
2.97
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Унион» в матче чемпионата Германии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение берлинскому «Униону» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча прошла в столице Германии и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Эмре Джан (10-я минута, пенальти), Нико Шлоттербек (53) и Максимилиан Байер (84).

Занимающая второе место в турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» (42 очка) сохранила отставание от лидирующей «Баварии» в 8 очков. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 12 матчей. «Унион» (24) располагается на девятой строчке.

В 20-м туре «Унион» в гостях встретится с «Хоффенхаймом» 31 января, а «Боруссия» примет «Хайденхайм» 1 февраля.