Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги

Занимающая второе место в турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» (42 очка) сохранила отставание от лидирующей «Баварии» в 8 очков. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 12 матчей. «Унион» (24) располагается на девятой строчке.