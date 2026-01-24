Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение берлинскому «Униону» в матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча прошла в столице Германии и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Эмре Джан (10-я минута, пенальти), Нико Шлоттербек (53) и Максимилиан Байер (84).
Занимающая второе место в турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» (42 очка) сохранила отставание от лидирующей «Баварии» в 8 очков. Команда продлила серию без поражений в чемпионате до 12 матчей. «Унион» (24) располагается на девятой строчке.
В 20-м туре «Унион» в гостях встретится с «Хоффенхаймом» 31 января, а «Боруссия» примет «Хайденхайм» 1 февраля.