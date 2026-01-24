Ричмонд
«Борнмут» в добавленное время вырвал победу у «Ливерпуля» в матче АПЛ

«Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в АПЛ из-за пропущенного на 95-й минуте мяча.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эванилсон (26-я минута), Алекс Хименес (33) и Амин Адли (90+5). У «Ливерпуля» отличились Вирджил ван Дейк (45) и Доминик Собослаи (80).

«Ливерпуль» с 36 очками занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Арне Слота прервала серию из четырех ничьих в чемпионате страны. «Борнмут», набрав 30 баллов, поднялся на 13-ю позицию.

В следующем туре «Борнмут» сыграет с «Вулверхэмптоном» в гостях 31 января. В этот же день «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».

Борнмут
3:2
Первый тайм: 2:1
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 23
24.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум
Главные тренеры
Андони Ираола
Арне Слот
Голы
Борнмут
Эванилсон
(Алекс Скотт)
26′
Алекс Хименес
(Джеймс Хилл)
33′
Амин Адли
90+5′
Ливерпуль
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
45′
Доминик Собослаи
80′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
15
Адам Смит
3
Адриен Трюффер
21
Амин Адли
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
4
Льюис Кук
20
Алекс Хименес
85′
27
Алекс Тот
22
Эли Жуниор Крупи
45+3′
67′
10
Райан Кристи
9
Эванилсон
90′
26
Энес Юнал
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
90+3′
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
11
Мохамед Салах
30
Джереми Фримпонг
59′
17
Кертис Джонс
6
Милош Керкез
46′
26
Эндрю Робертсон
2
Джо Гомес
35′
3
Ватару Эндо
10
Алексис Макаллистер
59′
22
Юго Экитике
18
Коди Гакпо
74′
73
Рио Нгумоха
Статистика
Борнмут
Ливерпуль
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
5
4
Угловые
3
11
Фолы
7
7
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти