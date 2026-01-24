«Борнмут» в добавленное время вырвал победу у «Ливерпуля» в матче АПЛ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эванилсон (26-я минута), Алекс Хименес (33) и Амин Адли (90+5). У «Ливерпуля» отличились Вирджил ван Дейк (45) и Доминик Собослаи (80).
«Ливерпуль» с 36 очками занимает четвертое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда Арне Слота прервала серию из четырех ничьих в чемпионате страны. «Борнмут», набрав 30 баллов, поднялся на 13-ю позицию.
В следующем туре «Борнмут» сыграет с «Вулверхэмптоном» в гостях 31 января. В этот же день «Ливерпуль» примет «Ньюкасл».
Андони Ираола
Арне Слот
Эванилсон
(Алекс Скотт)
26′
Алекс Хименес
(Джеймс Хилл)
33′
Амин Адли
90+5′
Виргил ван Дейк
(Доминик Собослаи)
45′
Доминик Собослаи
80′
1
Джордже Петрович
15
Адам Смит
3
Адриен Трюффер
21
Амин Адли
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
8
Алекс Скотт
4
Льюис Кук
20
Алекс Хименес
85′
27
Алекс Тот
22
Эли Жуниор Крупи
45+3′
67′
10
Райан Кристи
9
Эванилсон
90′
26
Энес Юнал
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
90+3′
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
11
Мохамед Салах
30
Джереми Фримпонг
59′
17
Кертис Джонс
6
Милош Керкез
46′
26
Эндрю Робертсон
2
Джо Гомес
35′
3
Ватару Эндо
10
Алексис Макаллистер
59′
22
Юго Экитике
18
Коди Гакпо
74′
73
Рио Нгумоха
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти