«Борнмут» в добавленное время вырвал победу у «Ливерпуля» в матче АПЛ

Встреча в Борнмуте завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Эванилсон (26-я минута), Алекс Хименес (33) и Амин Адли (90+5). У «Ливерпуля» отличились Вирджил ван Дейк (45) и Доминик Собослаи (80).