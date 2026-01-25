Бывшие звезды «Реала» и «Ливерпуля» могут продолжить карьеру в казахстанком «Актобе»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях, оба 34-летних игрока входят в шорт-лист клуба. Однако при этом известно, что трансфер кого-то из этой пары возможен лишь в том случае, если команде не удастся договориться с нападающим Халком из «Атлетико Минейро».
Последние полтора года Джердан Шакири, ранее выступавший за «Ливерпуль» и «Баварию», играет за швейцарский «Базель».
Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес в настоящий момент находится в статусе свободного агента, после того как несколько недель назад расторг контракт с мексиканским «Леоном».