Бывшие звезды «Реала» и «Ливерпуля» могут продолжить карьеру в казахстанком «Актобе»

Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях, оба 34-летних игрока входят в шорт-лист клуба. Однако при этом известно, что трансфер кого-то из этой пары возможен лишь в том случае, если команде не удастся договориться с нападающим Халком из «Атлетико Минейро».