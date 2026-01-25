Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Атлетико
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
9.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.63
П2
47.00
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.97
П2
8.00
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.06
П2
2.44
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.82
П2
4.78
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.31
X
3.63
П2
2.20
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.69
П2
3.32
Футбол. Франция
17:00
Нант
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.47
П2
2.50
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.75
П2
2.19
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.16
П2
2.75
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Лион
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.51
П2
4.70
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.40
П2
5.81
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.74
П2
3.73
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.26
П2
4.39
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.42
П2
3.62
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.08
П2
2.90
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.50
П2
2.96
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.06
П2
2.84

Нани запретили играть в Актобе и предложили вариант с Астаной

Звёздный новичок ФК «Актобе» Луиш Нани проведёт первые домашние матчи команды в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz/Улан Кенжегалиев

Департамент лицензирования и сертификации Казахстанской федерации футбола (КФФ) окончательно запретил клубу принимать весной своих соперников на запасном поле специализированной школы олимпийского резерва в рамках КПЛ и Кубка Казахстана. Синтетическое покрытие ОДЮСШОР находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены на более современное.

Ранее «Актобе» на протяжении нескольких лет проводил весенние матчи КПЛ на поле этой арены, вместимость которой составляет около трех тысяч зрителей.

Клуб решил проводить свои матчи в Астане, на стадионе «Астана Арена», где также будут базироваться «Астана», «Женис» и «Елимай». Первые матчи на основной арене — Центральном стадионе имени Кобыланды батыра «Актобе» сможет провести не раньше конца апреля-начала мая.

Добавим, что сегодня, 25 января, стало известно о подписании экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луишем Нани контракта с «Актобе». По данным португальских СМИ, заработная плата 39-летнего игрока составит около 70 тысяч евро в месяц.