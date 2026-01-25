Чемпион Европы по футболу Нани возобновил карьеру и перешел в «Актобе»

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы 2016 года по футболу в составе сборной Португалии Нани стал игроком казахстанского «Актобе». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в X.
Контракт с игроком рассчитан до конца 2026 года. Ранее портал Sports.kz сообщал, что Нани станет играющим менеджером по международному продвижению «Актобе» с рекордной для чемпионата Казахстана зарплатой — $70 тыс. в месяц.
«Я очень рад присоединиться к “Актобе” и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Меня очень впечатлило видение клуба на будущее, и я буду усердно работать, чтобы вывести нас на новые высоты как дома, так и за рубежом», — написал Нани.
Нани 39 лет. В декабре 2024 года он объявил о завершении карьеры, покинув португальский клуб «Эштрела Амадора». По ходу карьеры полузащитник также защищал цвета португальского «Спортинга», английского «Манчестер Юнайтед», турецкого «Фенербахче», испанской «Валенсии», итальянских «Лацио» и «Венеции», американского «Орландо», австралийского «Мельбурн Виктори», турецкого «Адана Демирспор». Нани является четырехкратным чемпионом Англии и победителем Суперкубка Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, по разу вместе с «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе «Спортинга» трижды добивался успеха в Кубке Португалии и один раз — в Кубке лиги.
За сборную Португалии Нани принял участие в 111 матчах. На счету футболиста 24 забитых мяча и 24 голевые передачи. На победном чемпионате Европы в 2016 году Нани сыграл во всех 7 играх турнира, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. Годом позднее помог национальной команде завоевать бронзовые медали Кубка конфедераций, который проходил в России. Матч за третье место на том турнире является последним в составе сборной Португалии для футболиста на данный момент.
«Актобе» финишировал пятым в последнем розыгрыше чемпионата Казахстана.