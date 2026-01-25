Чемпион Европы по футболу Нани возобновил карьеру и перешел в «Актобе»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Боруссия М
0
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.55
П2
2.41
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
2
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
18.00
П2
37.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
0
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
3.63
X
2.50
П2
2.76
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.40
П2
2.02
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.30
П2
1.43
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
3.95
П2
1.73
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Ницца
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
7.60
П2
1.17
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
1
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
9.50
П2
35.00
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.13
П2
2.73
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Лион
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.51
П2
4.70
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.87
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.72
П2
3.72
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.26
П2
4.43
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.42
П2
3.59
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.08
П2
2.90
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.47
П2
2.98
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.06
П2
2.84
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Чемпион Европы по футболу Нани возобновил карьеру и перешел в «Актобе»

Контракт с португальцем рассчитан до конца 2026 года.

Источник: Vesti.kz/Улан Кенжегалиев

АСТАНА, 25 января. /ТАСС/. Победитель чемпионата Европы 2016 года по футболу в составе сборной Португалии Нани стал игроком казахстанского «Актобе». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в X.

Контракт с игроком рассчитан до конца 2026 года. Ранее портал Sports.kz сообщал, что Нани станет играющим менеджером по международному продвижению «Актобе» с рекордной для чемпионата Казахстана зарплатой — $70 тыс. в месяц.

«Я очень рад присоединиться к “Актобе” и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Меня очень впечатлило видение клуба на будущее, и я буду усердно работать, чтобы вывести нас на новые высоты как дома, так и за рубежом», — написал Нани.

Нани 39 лет. В декабре 2024 года он объявил о завершении карьеры, покинув португальский клуб «Эштрела Амадора». По ходу карьеры полузащитник также защищал цвета португальского «Спортинга», английского «Манчестер Юнайтед», турецкого «Фенербахче», испанской «Валенсии», итальянских «Лацио» и «Венеции», американского «Орландо», австралийского «Мельбурн Виктори», турецкого «Адана Демирспор». Нани является четырехкратным чемпионом Англии и победителем Суперкубка Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, по разу вместе с «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В составе «Спортинга» трижды добивался успеха в Кубке Португалии и один раз — в Кубке лиги.

За сборную Португалии Нани принял участие в 111 матчах. На счету футболиста 24 забитых мяча и 24 голевые передачи. На победном чемпионате Европы в 2016 году Нани сыграл во всех 7 играх турнира, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. Годом позднее помог национальной команде завоевать бронзовые медали Кубка конфедераций, который проходил в России. Матч за третье место на том турнире является последним в составе сборной Португалии для футболиста на данный момент.

«Актобе» финишировал пятым в последнем розыгрыше чемпионата Казахстана.