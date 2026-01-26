Ричмонд
Кэррик — на коне: победил «Сити» с «Арсеналом» и очаровал даже хейтеров

Игроки «МЮ» счастливы.

Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» сенсационно победил «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 3:2. Благодаря успеху «красные дьяволы» взлетели в топ-4, а исполняющий обязанности главного тренера Майкл Кэррик теперь купается в любви фанатов и даже некоторых оппонентов.

«Только пришел и отлично себя проявил»

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 23, 25.01.2026, 19:30
Арсенал
2
Манчестер Юнайтед
3

44-летний англичанин возглавил «Юнайтед» совсем недавно — 13 января. Кэррик дебютировал успешно, одолев «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ — 2:0. Но впереди ждало самое серьезное испытание — выезд к лидирующему в АПЛ «Арсеналу».

Победить нынешних «канониров» у них дома — та еще задача, поскольку команда Микеля Артеты не проигрывала на «Эмирейтс» больше восьми месяцев. Однако Кэррик справился — «МЮ» хорошо выглядел весь матч, а победу вырвал благодаря красивому дальнему удару Матеуса Куньи на 87-й минуте.

В интервью Sky Sports после игры защитник манкунианцев Харри Магуайр отметил роль исполняющего обязанности: «Майкл только пришел и отлично себя проявил. Он привнес свежую энергию, и команда действительно сплотилась. У нас был сложный отрезок, наверное, все думали, что мы наберем не так много очков, но мы справились».

Автор победного мяча тоже в восторге. «Лучший момент в футболке “МЮ”? Сто процентов. Именно так мы мечтали играть, и такое когда-то смотрели по телевизору», — сказал Кунья.

Не только собственные футболисты восхищаются Кэрриком. Экс-полузащитник «МЮ» Бастиан Швайнштайгер, который пересекался с Майклом в составе «дьяволов», передал привет в социальных сетях.

«Продолжайте, Майкл Кэррик и “МЮ”!» — написал немец.

Другой бывший одноклубник Кэррика, а сейчас известный телеэксперт Гари Невилл тоже под впечатлением.

«Какой поворот для “МЮ” и Майкла! Команда потеряла тренера всего 12 дней назад, а до этого не могла пробиться в четверку лучших в матчах с середняками… А теперь у них победы над “Арсеналом” и “Сити”. Они не упустили шанс», — заявил Невилл.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 22, 17.01.2026, 15:30
Манчестер Юнайтед
2
Манчестер Сити
0

Не остались в стороне даже хейтеры Кэррика. Экс-полузащитник «МЮ» Рой Кин, который поругался с Майклом еще в середине 2010-х, признал — результат шикарный. «Майкл отлично справился! Два блестящих выступления. Они показали настоящий класс», — сказал эксперт в эфире Sky Sports.

Впрочем, до конца Кина убедить не получилось. «Не будьте глупцами. Да, это два великолепных выступления, но любой может выиграть две игры. Даже если манкунианцы займут четвертое место, я все равно не уверен, что он подходит для этой работы. Абсолютно нет. Им нужен более сильный и опытный менеджер. Но у Майкла появилась возможность. Думаю, он ею воспользуется», — добавил Кин.

«Сейчас я наслаждаюсь работой»

Сам Кэррик тоже в восторге. Не только от результата, но и от команды.

«Я невероятно горд. Сегодня ребятам пришлось очень много трудиться. Вероятно, это далось им не так легко, как на прошлой неделе. На прошлой неделе время, ход игры и инициатива были на нашей стороне практически на протяжении всего матча, а сегодня нам пришлось приложить огромные усилия. Это были колоссальные старания, и я очень горжусь парнями», — заявил и. о. тренера в интервью после победы.

Также Майкл отметил роль болельщиков в успехе: «Это настоящее чувство единства. Здорово, когда все объединяются и мы празднуем вместе с фанатами в конце. Знаменательный момент».

При этом Кэррик заверил, что головокружения от громких побед у него нет.

«Я уже говорил — пришел сюда, чтобы выполнять свою работу. Мы не будем зацикливаться на нынешних результатах. И я не буду каждую неделю отвечать на вопрос о том, что будет дальше. Сейчас я наслаждаюсь работой и буду делать все, что в моих силах», — добавил Майкл.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма» на своем поле в рамках 24-го тура АПЛ. Пока манкунианцы замыкают топ-4, а отставание от «Астон Виллы», идущей на третьей строчке, составляет восемь очков.

Автор: Артем Белинин

Арсенал
2:3
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Майкл Кэррик
Голы
Арсенал
Лисандро Мартинес
29′
Микель Мерино
84′
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
37′
Патрик Доргу
(Бруну Фернандеш)
50′
Матеус Кунья
(Кобби Майну)
87′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
41
Деклан Райс
64′
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Пьеро Инкапье
58′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
58′
10
Эберечи Эзе
90+1′
36
Мартин Субименди
58′
23
Микель Мерино
9
Габриэл Жезус
58′
14
Виктор Дьекереш
19
Леандро Троссар
75′
20
Нони Мадуэке
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
18
Каземиру
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
88′
3
Нуссаир Мазрауи
13
Патрик Доргу
81′
30
Беньямин Шешко
19
Брайан Мбемо
69′
10
Матеус Кунья
Статистика
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
15
10
Удары в створ
4
3
Угловые
9
2
Фолы
11
9
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти