Кэррик — на коне: победил «Сити» с «Арсеналом» и очаровал даже хейтеров

«Я невероятно горд. Сегодня ребятам пришлось очень много трудиться. Вероятно, это далось им не так легко, как на прошлой неделе. На прошлой неделе время, ход игры и инициатива были на нашей стороне практически на протяжении всего матча, а сегодня нам пришлось приложить огромные усилия. Это были колоссальные старания, и я очень горжусь парнями», — заявил и. о. тренера в интервью после победы.