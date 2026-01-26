Кэррик — на коне: победил «Сити» с «Арсеналом» и очаровал даже хейтеров

«Манчестер Юнайтед» сенсационно победил «Арсенал» в матче 23-го тура чемпионата Англии — 3:2. Благодаря успеху «красные дьяволы» взлетели в топ-4, а исполняющий обязанности главного тренера Майкл Кэррик теперь купается в любви фанатов и даже некоторых оппонентов.
«Только пришел и отлично себя проявил»
44-летний англичанин возглавил «Юнайтед» совсем недавно — 13 января. Кэррик дебютировал успешно, одолев «Манчестер Сити» в рамках 22-го тура АПЛ — 2:0. Но впереди ждало самое серьезное испытание — выезд к лидирующему в АПЛ «Арсеналу».
Победить нынешних «канониров» у них дома — та еще задача, поскольку команда Микеля Артеты не проигрывала на «Эмирейтс» больше восьми месяцев. Однако Кэррик справился — «МЮ» хорошо выглядел весь матч, а победу вырвал благодаря красивому дальнему удару Матеуса Куньи на 87-й минуте.
В интервью Sky Sports после игры защитник манкунианцев Харри Магуайр отметил роль исполняющего обязанности: «Майкл только пришел и отлично себя проявил. Он привнес свежую энергию, и команда действительно сплотилась. У нас был сложный отрезок, наверное, все думали, что мы наберем не так много очков, но мы справились».
Автор победного мяча тоже в восторге. «Лучший момент в футболке “МЮ”? Сто процентов. Именно так мы мечтали играть, и такое когда-то смотрели по телевизору», — сказал Кунья.
Не только собственные футболисты восхищаются Кэрриком. Экс-полузащитник «МЮ» Бастиан Швайнштайгер, который пересекался с Майклом в составе «дьяволов», передал привет в социальных сетях.
«Продолжайте, Майкл Кэррик и “МЮ”!» — написал немец.
Другой бывший одноклубник Кэррика, а сейчас известный телеэксперт Гари Невилл тоже под впечатлением.
«Какой поворот для “МЮ” и Майкла! Команда потеряла тренера всего 12 дней назад, а до этого не могла пробиться в четверку лучших в матчах с середняками… А теперь у них победы над “Арсеналом” и “Сити”. Они не упустили шанс», — заявил Невилл.
Не остались в стороне даже хейтеры Кэррика. Экс-полузащитник «МЮ» Рой Кин, который поругался с Майклом еще в середине 2010-х, признал — результат шикарный. «Майкл отлично справился! Два блестящих выступления. Они показали настоящий класс», — сказал эксперт в эфире Sky Sports.
Впрочем, до конца Кина убедить не получилось. «Не будьте глупцами. Да, это два великолепных выступления, но любой может выиграть две игры. Даже если манкунианцы займут четвертое место, я все равно не уверен, что он подходит для этой работы. Абсолютно нет. Им нужен более сильный и опытный менеджер. Но у Майкла появилась возможность. Думаю, он ею воспользуется», — добавил Кин.
«Сейчас я наслаждаюсь работой»
Сам Кэррик тоже в восторге. Не только от результата, но и от команды.
«Я невероятно горд. Сегодня ребятам пришлось очень много трудиться. Вероятно, это далось им не так легко, как на прошлой неделе. На прошлой неделе время, ход игры и инициатива были на нашей стороне практически на протяжении всего матча, а сегодня нам пришлось приложить огромные усилия. Это были колоссальные старания, и я очень горжусь парнями», — заявил и. о. тренера в интервью после победы.
Также Майкл отметил роль болельщиков в успехе: «Это настоящее чувство единства. Здорово, когда все объединяются и мы празднуем вместе с фанатами в конце. Знаменательный момент».
При этом Кэррик заверил, что головокружения от громких побед у него нет.
«Я уже говорил — пришел сюда, чтобы выполнять свою работу. Мы не будем зацикливаться на нынешних результатах. И я не буду каждую неделю отвечать на вопрос о том, что будет дальше. Сейчас я наслаждаюсь работой и буду делать все, что в моих силах», — добавил Майкл.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Фулхэма» на своем поле в рамках 24-го тура АПЛ. Пока манкунианцы замыкают топ-4, а отставание от «Астон Виллы», идущей на третьей строчке, составляет восемь очков.
Автор: Артем Белинин
