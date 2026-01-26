Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.01
П2
2.77
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.20
П2
2.92
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.98
П2
3.88
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2

Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи»

Рамос вместе с партнерами планирует купить «Севилью» за €450 млн.

Источник: РБК Спорт

Чемпион мира и двукратный победитель Евро Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital достиг принципиальной договоренности о покупке испанского клуба «Севилья». Об этом сообщила радиостанция Cadena SER.

По данным источника, сумма сделки составляет €450 млн. На текущий момент Рамос с партнерами должен приступить к анализу финансовой отчетности клуба.

39-летний футболист является воспитанником «Севильи». На взрослом уровне он играл за команду с 2004 по 2005 годы и с 2023 по 2024 годы.

В составе мадридского «Реала» Рамос стал пятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов. С ПСЖ он стал двукратным чемпионом Франции.

Рамос — чемпион мира (2010) и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании.

В этом сезоне «Севилья» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании (Ла Лиги). После 21 матча на счету команду 24 очка.

Узнать больше по теме
Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
Читать дальше