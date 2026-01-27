Ричмонд
В Мексике вооруженные люди расстреляли зрителей футбольного матча

Ранения получили 12 человек. Местные власти заявили, что это нападение — часть «волны насилия», вызванной борьбой преступных группировок.

Источник: БЕЛТА

Вооруженные люди открыли стрельбу на футбольном поле в Мексике, погибли по меньшей мере 11 человек, еще 12 ранены, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в воскресенье, 25 января, на футбольном поле на окраине города Саламанка (штат Гуанахуато), где в тот момент заканчивался матч. В результате стрельбы десять человек погибли на месте, еще один скончался позже в больнице. Среди 12 раненых — женщина и несовершеннолетний.

Мэр Саламанки Сесар Прието заявил, что нападение является частью «волны насилия», охватившей регион, и обратился к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой помочь в борьбе с преступностью. «Есть преступные группы, которые пытаются подчинить себе власть, но им это не удастся», — сказал он.

Прокуратура штата начала расследование, координируя действия с федеральными властями для усиления безопасности.

По данным AP, в прошлом году в штате Гуанахуато было зафиксировано самое большое количество убийств в Мексике. В частности, причиной тому стало противостояние конкурирующих наркокартелей — Санта-Роза-де-Лима и Халиско.