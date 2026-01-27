В Мексике вооруженные люди расстреляли зрителей футбольного матча

Инцидент произошел в воскресенье, 25 января, на футбольном поле на окраине города Саламанка (штат Гуанахуато), где в тот момент заканчивался матч. В результате стрельбы десять человек погибли на месте, еще один скончался позже в больнице. Среди 12 раненых — женщина и несовершеннолетний.