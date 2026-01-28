«Хоффенхайм» на выезде обыграл «Вердер» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. «Хоффенхайм» на выезде обыграл бременский «Вердер» в матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Хоффенхайма». В составе победителей мячи забили Александр Прасс (44-я минута) и Гриша Премель (54).
С 52-й минуты «Хоффенхайм» играл в меньшинстве — прямую красную карточку получил полузащитник Воутер Бургер.
Для «Хоффенхайма» эта победа стала третьей подряд. В следующей игре «Вердер» 31 января дома сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией», «Хоффенхайм» в этот же день встретится с берлинским «Унионом».
Футбол, Германия, 16-й тур
27.01.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Везерштадион
Главные тренеры
Хорст Штеффен
Кристиан Ильцер
Голы
Хоффенхайм
Александр Прасс
(Андрей Крамарич)
44′
Гриша Премель
54′
Составы команд
Вердер
30
Мио Бакхаус
31
Карим Кулибали
14
Сенне Линен
3
Юкинари Сугавара
6
Йенс Стаге
73′
20
Романо Шмид
19
Йован Милошевич
47′
22
Хулиан Малатини
76′
24
Патрис Чович
2
Оливье Деман
59′
7
Самуэль Мбангула
18
Кэмерон Пуэртас
76′
9
Кеке Топп
11
Джастин Нджинма
59′
17
Марко Грюлль
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
90+4′
34
Владимир Цоуфал
13
Фернандес Бернарду
90+7′
7
Леон Авдуллаху
2
Робин Гранач
21
Альбиан Хайдари
6
Гриша Премель
18
Ваутер Бюргер
52′
27
Андрей Крамарич
59′
5
Озан Кабак
22
Александр Прасс
90′
25
Кевин Акпогума
19
Тим Лемперле
76′
33
Макс Моэрстедт
Статистика
Вердер
Хоффенхайм
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
27
12
Удары в створ
3
3
Угловые
6
7
Фолы
7
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Франк Вилленборг
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти