Обладатель «Золотого мяча» Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»

ТАСС, 29 января. Французский нападающий Карим Бензема, выступающий за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, отказывается играть за клуб из-за предложения футбольного клуба по новому контракту игрока. Об этом сообщает газета L'Equipe.
По информации источника, клуб предложил Бензема зарплату значительно ниже его текущей. Контракт игрока с клубом истекает в июне.
Бензема 38 лет, он выступает за «Аль-Иттихад» с 2023 года, в составе команды он стал чемпионом Саудовской Аравии в 2025 году. С 2009 по 2023 год француз выступал за испанский «Реал», в составе которого провел 648 матчей и забил 354 гола. Вместе с мадридцами Бензема стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырежды выиграл чемпионат и трижды — Кубок Испании. Ранее он выступал за французский «Лион», с которым четыре раза выиграл чемпионат Франции.
Вместе со сборной Франции Бензема выиграл Лигу наций 2021 года и стал серебряным призером чемпионата мира в 2022 году. В 2022 году форвард стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту мира сезона по версии французского журнала France Football.