Обладатель «Золотого мяча» Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»

Бензема 38 лет, он выступает за «Аль-Иттихад» с 2023 года, в составе команды он стал чемпионом Саудовской Аравии в 2025 году. С 2009 по 2023 год француз выступал за испанский «Реал», в составе которого провел 648 матчей и забил 354 гола. Вместе с мадридцами Бензема стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, четырежды выиграл чемпионат и трижды — Кубок Испании. Ранее он выступал за французский «Лион», с которым четыре раза выиграл чемпионат Франции.