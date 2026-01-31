Футболист сборной Бразилии перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго»

Пакета является воспитанником «Фламенго», откуда в 2019 году перешел в итальянский «Милан». Футболист выступал в составе «Вест Хэма» с лета 2022 года, провел за клуб 139 матчей, забил 23 мяча. Также на его счету 12 голов в 61 матче за сборную Бразилии.