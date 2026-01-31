Футболист сборной Бразилии перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго»

Контракт с игроком рассчитан до конца 2030 года. По данным СМИ, команда из Рио-де-Жанейро заплатила за 28-летнего футболиста 42 миллиона евро, что является рекордной трансферной суммой в бразильском футболе.
Пакета является воспитанником «Фламенго», откуда в 2019 году перешел в итальянский «Милан». Футболист выступал в составе «Вест Хэма» с лета 2022 года, провел за клуб 139 матчей, забил 23 мяча. Также на его счету 12 голов в 61 матче за сборную Бразилии.
В 2024 году Пакету обвинили в преднамеренном получении желтых карточек как минимум в четырех матчах ради получения прибыли в букмекерских конторах. В июле 2025 года Футбольная ассоциация Англии (FA) по итогам расследования независимой регулирующей комиссии оправдала футболиста.