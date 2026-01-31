«Ланс» нанес поражение «Гавру»

Единственный гол на 45+1-й минуте забил защитник Рубен Агилар. На 66-й минуте после вмешательства ВАР был отменен гол полузащитника «Ланса» Адриена Томассона (игра рукой).
Ко второму тайму судья добавил 12 минут игрового времени.
«Ланс» 20 матчах набрал 46 очков и поднялся на первое место в таблице чемпионата Франции. «Гавр» (20 очков после 20 игр) располагается на 15-м месте.
В следующем туре «Ланс» 7 февраля дома сыграет с «Ренном». «Гавр» 8 февраля примет «Страсбур».
Футбол, Франция, 20-й тур
30.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Боллар-Делелис
Главные тренеры
Пьер Саж
Дидье Дигар
Голы
Ланс
Рубен Агилар
(Маттье Юдоль)
45+1′
Составы команд
Ланс
40
Робин Риссер
37
Пьерр-Исмаэль Ганю
20
Маланг Сарр
32
Киллиан Антонио
90+8′
2
Рубен Агилар
14
Маттье Юдоль
8
Мамаду Сангаре
28
Адриен Томассон
11
Одсонн Эдуар
75′
38
Райан Фофана
10
Флориан Товен
90′
7
Флориан Сотока
22
Весли Саид
90′
19
Абдалла Сима
Гавр
77
Лионель Мпаси-Нзау
15
Аюми Секо
19
Люка Гурна-Дуат
78′
45
Исса Сумаре
14
Рассул Ндиайе
93
Аруна Санганте
59′
78
Дарен Мосенго
33
Стефан Загаду
90′
10
Феликс Мамбимби
7
Лоик Него
78′
13
Фоде Дукуре
18
Янис Зуауи
70′
32
Тимоте Пембеле
17
Софьян Буфаль
49′
69′
33
Ноам Обугу
26
Симон Эбоног
90′
34
Кенни Кетан
Статистика
Ланс
Гавр
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
3
2
Угловые
4
3
Фолы
20
10
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Стина
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти