«Лацио» дома обыграл «Дженоа» благодаря голу с пенальти в добавленное время

Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в составе хозяев отметились Педро (56-я минута, пенальти), Кеннет Тейлор (62-я), Данило Катальди (90+10-я, пенальти). У гостей отличились Руслан Малиновский (67-я, пенальти), Витинья (75-я).
На данный момент «Лацио» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка, а «Дженоа» располагается на 13-м месте с 23 очками.
Футбол, Италия, 23-й тур
30.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Даниэле Де Росси
Голы
Лацио
Родригес Педро
56′
Кеннет Тэйлор
(Густав Исаксен)
62′
Данило Катальди
90+10′
Дженоа
Руслан Малиновский
67′
Витинья
75′
Составы команд
Лацио
94
Иван Проведель
67′
77
Адам Марушич
26
Тома Башич
32
Данило Катальди
34
Марио Хила
25
Оливер Провстгор
3
Лука Пеллегрини
74′
82′
17
Нуну Тавареш
24
Кеннет Тэйлор
81′
7
Фисайо Деле-Баширу
9
Родригес Педро
73′
20
Петар Ратков
18
Густав Исаксен
87′
14
Тиджани Нослин
27
Даниэль Мальдини
73′
22
Маттео Канчельери
Дженоа
16
Юстин Бейло
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
5
Лео Эстигор
72′
15
Брук Нортон-Каффи
90+3′
32
Мортен Френдруп
77
Микаэль Эллертссон
3
Аарон Мартин
68′
10
Жуниор Мессиас
17
Руслан Малиновский
64′
87′
73
Патрицио Масини
29
Лоренцо Коломбо
81′
18
Калеб Экубан
9
Витинья
80′
70
Максвел Корне
Статистика
Лацио
Дженоа
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
14
16
Удары в створ
4
4
Угловые
5
3
Фолы
12
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
