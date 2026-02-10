Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.75
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.43
П2
2.96
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.68
П2
2.16
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.41
П2
1.70
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2

Адвокат Рибери отреагировал на слухи об упоминании экс-игрока в файлах Эпштейна

Юрист Карло Альберто Бруса, являющийся адвокатом экс-полузащитника сборной Франции по футболу, серебряного призёра чемпионата мира 2006 года Франка Рибери, опроверг слухи об упоминания игрока в «файлах Эпштейна».

Источник: Metaratings.ru

«Это ложь! Я приму меры в качестве адвоката мистера Рибери и проведу все необходимые юридические процедуры, чтобы наказать виновных в этих фэйковых новостях, которые являются посягательством на достоинство моего клиента и его семьи», — написал Бруса на своей страничке в соцсети.

30 января Министерством юстиции США было опубликовано более двух миллионов страниц, включая две тысячи видеороликов и 180 тысяч изображений, подробно описывающих преступную деятельность финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в создании сети по торговле людьми (в том числе не достигшими возраста 18 лет) в целях секусальной эксплуатации. В круге общения Эпштейна находились политики, публичные личности и знаменитости. В частности, сообщалось, что в документах шесть раз фигурировала и фамилия 42-летнего Рибери.

20 октября 2022 года французский хавбек, выступавший за «Брест», «Галатасарай», «Марсель», «Баварию», «Фиорентину» и «Салернитану», объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Рибери является победителем Лиги чемпионов УЕФА (2012/2013), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира (2013) в составе мюнхенцев.