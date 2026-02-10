Адвокат Рибери отреагировал на слухи об упоминании экс-игрока в файлах Эпштейна

30 января Министерством юстиции США было опубликовано более двух миллионов страниц, включая две тысячи видеороликов и 180 тысяч изображений, подробно описывающих преступную деятельность финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в создании сети по торговле людьми (в том числе не достигшими возраста 18 лет) в целях секусальной эксплуатации. В круге общения Эпштейна находились политики, публичные личности и знаменитости. В частности, сообщалось, что в документах шесть раз фигурировала и фамилия 42-летнего Рибери.