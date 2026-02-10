Адвокат Рибери отреагировал на слухи об упоминании экс-игрока в файлах Эпштейна

«Это ложь! Я приму меры в качестве адвоката мистера Рибери и проведу все необходимые юридические процедуры, чтобы наказать виновных в этих фэйковых новостях, которые являются посягательством на достоинство моего клиента и его семьи», — написал Бруса на своей страничке в соцсети.
30 января Министерством юстиции США было опубликовано более двух миллионов страниц, включая две тысячи видеороликов и 180 тысяч изображений, подробно описывающих преступную деятельность финансиста Джеффри Эпштейна, который обвинялся в создании сети по торговле людьми (в том числе не достигшими возраста 18 лет) в целях секусальной эксплуатации. В круге общения Эпштейна находились политики, публичные личности и знаменитости. В частности, сообщалось, что в документах шесть раз фигурировала и фамилия 42-летнего Рибери.
20 октября 2022 года французский хавбек, выступавший за «Брест», «Галатасарай», «Марсель», «Баварию», «Фиорентину» и «Салернитану», объявил о завершении профессиональной карьеры игрока. Рибери является победителем Лиги чемпионов УЕФА (2012/2013), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира (2013) в составе мюнхенцев.