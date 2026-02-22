Ричмонд
«Реал» впервые за 15 лет проиграл «Осасуне»

Мадридский клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании под руководством Альваро Арбелоа.

Источник: Getty Images

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Осасуна» со счетом 2:1 обыграл мадридский «Реал» в матче 25-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Памплоне.

Голы в составе победителей забили Анте Будимир (38-я минута, с пенальти) и Рауль де Аро (90). У проигравших отличился Винисиус (73).

«Реал» впервые проиграл «Осасуне» за последние 15 лет, также мадридский клуб потерпел первое поражение в чемпионате Испании под руководством Альваро Арбелоа, который возглавил команду 12 января. До матча с «Осасуной» «Реал» одержал восемь побед подряд в чемпионате.

После 25 туров «Реал» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, идущая второй «Барселона» отстает от королевского клуба на 2 очка при игре в запасе. «Осасуна» расположилась на 9-й строчке с 33 очками. В следующем туре «Реал» 2 марта примет «Хетафе», «Осасуна» днем ранее сыграет в гостях с «Валенсией».

Осасуна
2:1
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Испания, 25-й тур
21.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Эль Садар
Главные тренеры
Алессио Лиши
Альваро Арбелоа
Голы
Осасуна
Анте Будимир
38′
Рауль Гарсия
(Рауль Моро)
90′
Реал
Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
73′
Составы команд
Осасуна
24
Алехандро Катена
1
Серхио Эррера
21
Виктор Муньос
5
Хорхе Эррандо
20
Хави Галан
6
Лукас Торро
14
Рубен Гарсия
66′
23
Абель Бретонес
10
Аймар Орос
32′
71′
8
Икер Муньос
7
Хон Монкайола
66′
83′
41
Иньиго Аргибиде
17
Анте Будимир
67′
9
Рауль Гарсия
19
Валентен Розье
83′
18
Рауль Моро
Реал
1
Тибо Куртуа
37′
18
Альваро Каррерас
17
Рауль Асенсио
4
Давид Алаба
90+3′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
88′
2
Даниэль Карвахаль
64′
12
Трент Александр-Арнолд
84′
8
Федерико Вальверде
75′
16
Гонсало Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
64′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
82′
19
Дани Себальос
Статистика
Осасуна
Реал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
13
15
Удары в створ
2
5
Угловые
3
7
Фолы
19
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти