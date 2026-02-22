«Реал» впервые за 15 лет проиграл «Осасуне»

После 25 туров «Реал» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, идущая второй «Барселона» отстает от королевского клуба на 2 очка при игре в запасе. «Осасуна» расположилась на 9-й строчке с 33 очками. В следующем туре «Реал» 2 марта примет «Хетафе», «Осасуна» днем ранее сыграет в гостях с «Валенсией».