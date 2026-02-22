Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Дженоа
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.08
П2
3.65
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
4
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
1
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
2
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
2
:
Монако
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Хоффенхайм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Аугсбург
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Комо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Овьедо
3
П1
X
П2

«Боруссия» в добавленное время ушла от поражения в матче с «Лейпцигом»

«Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:2.

Источник: Reuters

В первом тайме полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер оформил дубль. На 50-й минуте его партнер по команде Ромуло забил автогол. Счет в добавленное время сравнял Фабио Сильва.

«Боруссия» набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У «Лейпцига» 41 балл и пятая строчка.

В следующем туре Бундеслиги дортмундцы 28 февраля примут «Баварию», которая возглавляет чемпионат с 60 очками. «Красные быки» 1 марта на выезде сыграют против «Гамбурга».

РБ Лейпциг
2:2
Первый тайм: 2:0
Боруссия Д
Футбол, Германия, 23-й тур
21.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Нико Ковач
Голы
РБ Лейпциг
Кристоф Баумгартнер
(Ян Диоманде)
20′
Кристоф Баумгартнер
(Давид Раум)
39′
Боруссия Д
Ромуло
50′
Фабиу Силва
(Карим Адейеми)
90+5′
Составы команд
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандервордт
22
Давид Раум
90+2′
13
Николас Зайвальд
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
41′
14
Кристоф Баумгартнер
17
Ридле Баку
82′
39
Беньямин Хенрикс
10
Брайан Груда
82′
6
Эзекил Банзузи
49
Ян Диоманде
90′
35
Макс Финкгрефе
40
Ромуло
30′
81′
11
Конрад Хардер
24
Ксавер Шлагер
65′
7
Антонио Нуса
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
45+2′
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
69′
24
Даниэль Свенссон
7
Джоб Беллингем
49
Лука Реджани
54′
64′
2
Ян Коуту
20
Марсель Забитцер
76′
27
Карим Адейеми
8
Феликс Нмеча
65′
17
Карни Чуквуэмека
14
Максимилиан Байер
64′
10
Юлиан Брандт
9
Серу Гирасси
71′
21
Фабиу Силва
78′
Статистика
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
3
5
Угловые
6
2
Фолы
11
17
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Беньямин Бранд
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти