«Боруссия» в добавленное время ушла от поражения в матче с «Лейпцигом»

В первом тайме полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер оформил дубль. На 50-й минуте его партнер по команде Ромуло забил автогол. Счет в добавленное время сравнял Фабио Сильва.
«Боруссия» набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице. У «Лейпцига» 41 балл и пятая строчка.
В следующем туре Бундеслиги дортмундцы 28 февраля примут «Баварию», которая возглавляет чемпионат с 60 очками. «Красные быки» 1 марта на выезде сыграют против «Гамбурга».
Футбол, Германия, 23-й тур
21.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Ред Булл Арена
Главные тренеры
Оле Вернер
Нико Ковач
Голы
РБ Лейпциг
Кристоф Баумгартнер
(Ян Диоманде)
20′
Кристоф Баумгартнер
(Давид Раум)
39′
Боруссия Д
Ромуло
50′
Фабиу Силва
(Карим Адейеми)
90+5′
Составы команд
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандервордт
22
Давид Раум
90+2′
13
Николас Зайвальд
4
Вилли Орбан
23
Кастелло Люкеба
41′
14
Кристоф Баумгартнер
17
Ридле Баку
82′
39
Беньямин Хенрикс
10
Брайан Груда
82′
6
Эзекил Банзузи
49
Ян Диоманде
90′
35
Макс Финкгрефе
40
Ромуло
30′
81′
11
Конрад Хардер
24
Ксавер Шлагер
65′
7
Антонио Нуса
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
5
Рами Бенсебаини
45+2′
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
69′
24
Даниэль Свенссон
7
Джоб Беллингем
49
Лука Реджани
54′
64′
2
Ян Коуту
20
Марсель Забитцер
76′
27
Карим Адейеми
8
Феликс Нмеча
65′
17
Карни Чуквуэмека
14
Максимилиан Байер
64′
10
Юлиан Брандт
9
Серу Гирасси
71′
21
Фабиу Силва
78′
Статистика
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
3
5
Угловые
6
2
Фолы
11
17
Офсайды
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Беньямин Бранд
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти