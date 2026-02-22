«Милан» проиграл «Парме» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. «Милан» проиграл с «Парме» в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 1:0. Гол на 80-й минуте забил Мариано Троило.
Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик на десятой минуте получил травму в столкновении с вратарем гостей Эдоардо Корви. Пострадавшего унесли с поля на носилках в шейном корсете. Его заменил Ардон Яшари.
«Милан» с 54 очками идет на втором месте в таблице, «Парма» (32 очка) располагается на 12-й позиции.
Футбол, Италия, 26-й тур
22.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Карлос Куэста
Голы
Парма
Мариано Троило
(Эмануэле Валери)
80′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
33
Давиде Бартесаги
5
Кони де Винтер
56
Алексис Салемакерс
32′
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
10
Рафаэл Леау
52′
23
Фикайо Томори
85′
24
Закари Атекаме
2
Первис Эступиньян
62′
31
Страхиня Павлович
8
Рубен Лофтус-Чик
11′
30
Ардон Яшари
85′
18
Кристофер Нкунку
11
Кристиан Пулишич
62′
9
Никлас Фюллкруг
Парма
40
Эдоардо Корви
15
Энрико Дель Прато
5
Лаутаро Валенти
37
Мариано Троило
48′
27
Саша Бричги
14
Эмануэле Валери
16
Мандела Кейта
7
Габриэл Стрефецца
76′
17
Якоб Ондрейка
9
Матео Пельегрино
90′
8
Науэль Эстевес
10
Адриан Бернабе
59′
22
Оливер Серенсен
24
Кристиан Ордоньес
59′
41
Ханс Николусси Кавилья
Статистика
Милан
Парма
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
25
9
Удары в створ
6
3
Угловые
5
2
Фолы
13
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Пиччинини
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти