Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
3
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
0
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Арсенал
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
3
:
Лорьян
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Фулхэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Севилья
1
П1
X
П2

Стерлинг дебютировал в составе «Фейеноорда»

Полузащитник Рахим Стерлинг дебютировал за «Фейеноорд», выйдя на замену и проведя свой первый официальный матч с мая 2025 года, сообщает BBC.

Полузащитник Рахим Стерлинг дебютировал за «Фейеноорд», выйдя на замену и проведя свой первый официальный матч с мая 2025 года, сообщает BBC.

31-летний англичанин, перешедший в нидерландскую команду на прошлой неделе после расторжения контракта с «Челси» по обоюдному согласию, появился на поле на 61-й минуте встречи с «Телстаром». К тому моменту «Фейеноорд» вел 2:1 — с этим счетом матч и завершился.

Предыдущий раз Стерлинг выходил на поле в сезоне-2024/25, выступая за «Арсенал» на правах аренды в последний день чемпионата Англии.

«Я давно не играл, но старался поддерживать форму. Я иду шаг за шагом, пытаясь набрать оптимальные кондиции», — рассказал футболист ESPN.

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси на прошлой неделе перевел тренировки команды в Бельгию, чтобы Стерлинг мог сыграться с новыми партнерами в ожидании разрешения на работу в Нидерландах. Команда вернулась из Тюбиза после занятия 17 февраля, что позволило игроку дебютировать уже 22 февраля.

«Это было отличное введение в команду. Поездка в Бельгию была очень полезной, чтобы подружиться с ребятами и узнать партнеров. Я здесь ради нового опыта и нового вызова. Теперь важно сохранять стабильность и достигать наших целей», — добавил футболист.

Стерлинг также сообщил, что не общался с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем. Полузащитник, в активе которого выступления за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Арсенал», рассматривал множество вариантов после ухода из «Челси». Источники BBC Sport сообщали, что интерес к нему проявляли около 18 команд из Англии и Европы.

16-кратный чемпион Нидерландов сейчас занимает второе место в национальном чемпионате, отставая от лидирующего ПСВ на 14 очков.

Стерлинг забил 20 голов в 82 матчах за сборную Англии, но не играл за «трех львов» с 2022 года.