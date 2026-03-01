Жена Тикнизяна — из Дубая: «Ракета пролетела прям над нашими головами. Взрывы почти каждую минуту»

«Мы сбежали из отеля к нашему хорошему знакомому, потому что в отеле слышны сильные взрывы почти каждую минуту и так близко. Прям над нашими головами пролетела ракета и (как пишут СМИ) упала рядом с каким-то отелем. Она только что была над нами. Страшный звук. Страшная ситуация», — написала Ромашкина на своей странице в соцсети.