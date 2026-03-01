«Атланта» с Миранчуком в составе уступила «Сан-Хосе» в матче MLS

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Атланта Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, на выезде уступила «Сан-Хосе Эртквейкс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча в Сан-Хосе завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Престон Джадд (24-я минута) и Уссени Буда (79). Миранчук вышел на замену на 60-й минуте и результативными действиями не отметился.
В другом матче «Спортинг Канзас-Сити», в составе которого выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, сыграл вничью с «Коламбус Крю» (2:2). Россиянин вышел в стартовом составе и отыграл 90 минут.