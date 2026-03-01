Ричмонд
«Милан» вырвал победу у «Кремонезе», дважды забив в конце встречи

«Милан» в гостях вырвал победу у «Кремонезе» в матче 27-го тура Серии А. Встреча, состоявшаяся 1 марта, завершилась со счетом 2:0 в пользу россонери.

Источник: Getty Images

До 89-й минуты в матче сохранялся ничейный счет, когда Страхинья Павлович вывел гостей вперед. На 4-й компенсированной минуте Рафаэл Леау установил на табло окончательный счет.

«Милан» продолжает идти вторым в турнирной таблице Серии А, на 10 очков отставая от лидирующего «Интера» и на 4 балла опережая идущий третьим «Наполи».

Кремонезе
0:2
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 27-й тур
1.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Массимилиано Аллегри
Голы
Милан
Рафаэл Леау
90′
Страхиня Павлович
90′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
55
Франческо Фолино
5
Себастьяно Луперто
3
Джузеппе Пеццелла
29
Юссеф Мале
85′
2
Мортен Торсби
90
Федерико Бонаццоли
15
Маттео Бьянкетти
66′
4
Томмазо Барбьери
7
Алессио Дзербин
66′
24
Филиппо Терраччано
76′
27
Яри Вандепутте
82′
33
Альберто Грасси
10
Джейми Варди
66′
9
Милан Джурич
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
5
Кони де Винтер
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
10
Рафаэл Леау
23
Фикайо Томори
78′
24
Закари Атекаме
56
Алексис Салемакерс
62′
4
Самуэле Риччи
33
Давиде Бартесаги
89′
2
Первис Эступиньян
19
Юссуф Фофана
62′
9
Никлас Фюллкруг
11
Кристиан Пулишич
78′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
Кремонезе
Милан
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
15
20
Удары в створ
3
6
Угловые
6
7
Фолы
14
10
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
