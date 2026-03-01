«МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в топ-3 АПЛ

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Бруну Фернандеш (57-я минута, с пенальти) и Беньямин Шешко (65). У «Кристал Пэлас» отличился Максанс Лакруа (4), который на 56-й минуте получил красную карточку.