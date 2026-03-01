Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.67
П2
7.20
Футбол. Италия
перерыв
Рома
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
3.82
П2
9.00
Футбол. Франция
перерыв
Марсель
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.45
П2
1.95
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
4
:
Вольфсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
2
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
СКА-Хабаровск
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Милан
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
4
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Волга
1
П1
X
П2

«МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в топ-3 АПЛ

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в таблице АПЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Бруну Фернандеш (57-я минута, с пенальти) и Беньямин Шешко (65). У «Кристал Пэлас» отличился Максанс Лакруа (4), который на 56-й минуте получил красную карточку.

Команда Майкла Каррика продлила беспроигрышную серию до 11 матчей в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 35 баллами располагается на 14-м месте.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 4 марта сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», днем позднее «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Тоттенхэмом».

Результаты других матчей дня:

«Брайтон» — «Ноттингем Форест» — 2:1; «Фулхэм» — «Тоттенхэм» — 2:1.

Манчестер Юнайтед
2:1
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 28
1.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Оливер Гласнер
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
57′
Беньямин Шешко
65′
Кристал Пэлас
Максенс Лакруа
4′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
36′
10
Матеус Кунья
8
Бруну Фернандеш
15
Лени Йоро
18
Каземиру
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
24′
3
Нуссаир Мазрауи
19
Брайан Мбемо
86′
11
Джошуа Зиркзе
30
Беньямин Шешко
75′
16
Амад Диалло
5
Харри Магуайр
85′
26
Айден Хевен
89′
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
49′
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
5
Максенс Лакруа
56′
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
7
Исмаила Сарр
22
Йерген Странн Ларсен
58′
34
Чади Риад
11
Бреннан Джонсон
58′
29
Эванн Гессан
20
Адам Уортон
68′
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
6′
85′
10
Йереми Пино
Статистика
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Желтые карточки
2
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
20
8
Удары в створ
11
3
Угловые
7
1
Фолы
13
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти