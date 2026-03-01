«МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и поднялся в топ-3 АПЛ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Бруну Фернандеш (57-я минута, с пенальти) и Беньямин Шешко (65). У «Кристал Пэлас» отличился Максанс Лакруа (4), который на 56-й минуте получил красную карточку.
Команда Майкла Каррика продлила беспроигрышную серию до 11 матчей в чемпионате Англии. «Манчестер Юнайтед», набрав 51 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» с 35 баллами располагается на 14-м месте.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 4 марта сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед», днем позднее «Кристал Пэлас» на выезде встретится с «Тоттенхэмом».
Результаты других матчей дня:
«Брайтон» — «Ноттингем Форест» — 2:1; «Фулхэм» — «Тоттенхэм» — 2:1.
Майкл Кэррик
Оливер Гласнер
Бруну Фернандеш
57′
Беньямин Шешко
65′
Максенс Лакруа
4′
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
36′
10
Матеус Кунья
8
Бруну Фернандеш
15
Лени Йоро
18
Каземиру
37
Кобби Майну
23
Люк Шоу
24′
3
Нуссаир Мазрауи
19
Брайан Мбемо
86′
11
Джошуа Зиркзе
30
Беньямин Шешко
75′
16
Амад Диалло
5
Харри Магуайр
85′
26
Айден Хевен
89′
1
Дин Хендерсон
49′
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
5
Максенс Лакруа
56′
2
Даниэль Муньос
3
Тайрик Митчелл
7
Исмаила Сарр
22
Йерген Странн Ларсен
58′
34
Чади Риад
11
Бреннан Джонсон
58′
29
Эванн Гессан
20
Адам Уортон
68′
19
Уилл Хьюз
18
Даити Камада
6′
85′
10
Йереми Пино
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти