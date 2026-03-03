Украинские СМИ сообщили, что «Ворскла» оказалась на грани исчезновения

«Думаю, команды уже не будет, ведь последнюю неделю была эта ситуация с питанием. Трансферный бан как был, так и есть. И задолженность тоже, думаю, есть, ничего не было погашено. Они же перед началом сезона каким-то игрокам погасили, но потом снова были баны», — сказал защитник «Ворсклы» Вадим Червак.