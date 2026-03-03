Украинские СМИ сообщили, что «Ворскла» оказалась на грани исчезновения

Команда, основанная в 1955 году, перестала получать финансирование от главного инвестора Константина Жеваго, который находится под санкциями совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и заочным арестом.
19 февраля «Ворскла» в пятый раз за последние полгода получила от ФИФА запрет на регистрацию новых футболистов. Ранее также стало известно, что клуб сократил питание игроков.
«Думаю, команды уже не будет, ведь последнюю неделю была эта ситуация с питанием. Трансферный бан как был, так и есть. И задолженность тоже, думаю, есть, ничего не было погашено. Они же перед началом сезона каким-то игрокам погасили, но потом снова были баны», — сказал защитник «Ворсклы» Вадим Червак.
Информацию о приостановке деятельности «Ворсклы» подтвердил и другой футболист команды Владислав Дворовенко.
«Да, это правда. Все мы надеялись на лучшее, но случилось так, как уже все увидели. У команды трансферные баны, недавно получили новый бан, есть определенные долги перед игроками. Как будет дальше — неизвестно», — заявил он.
«Ворскла» неизменно играла в высшем футбольном дивизионе Украины начиная с 1996 года, когда выиграла турнир Первой лиги. За это время команда дважды была бронзовым призером чемпионатов Украины, завоевывала Кубок страны, выступала в еврокубках. По итогам сезона-2024/25 полтавский клуб опустился в первую лигу, и сейчас занимает там 9-е место.