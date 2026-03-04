Пора забирать свое. Что нужно для счастья «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» проживал этот сезон так же, как и все последние до Алекса Фергюсона. Шансы на чемпионство казалось потеряны, игра невнятна, но какие-то второстепенные трофеи в копилку клуба падали. Боссам команды это надоело, и к Новому году они преподнесли болельщикам подарок — уволили португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Клуб решил в очередной раз сделать ставку на своих бывших футболистов. Два матча — в лиге и Кубке Англии — с командой мучался Даррен Флетчер, но 13 января команду возглавил Майкл Каррик. И ситуация изменилась кардинально.
За этот отрезок МЮ поднялся с седьмого на третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), сейчас в активе команды 51 очко. Отставание от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет 8 очков, а от лидирующего лондонского «Арсенала» — 13, однако у «пушкарей» на одну игру больше. «Манчестер Юнайтед» до сих пор не проиграл при Каррике — шесть побед и одна ничья. Клуб лидирует по набранным очкам на этом отрезке — 19, у «Арсенала» — 12, у «Манчестер Сити» — 16.
В АПЛ битва идет не только за трофей, но и за места в Лиге чемпионов. В Англии автоматически выходят в основной этап главного клубного европейского турнира первые четыре команды. Это ценнее серебряных и бронзовых медалей, которыми тут даже и не награждают. Само участие в Лиге чемпионов приносит клубам порядка €20 млн. Выход в основной этап главного еврокубкового турнира будет уже победой для «Манчестер Юнайтед».
Что изменилось в «Манчестер Юнайтед»?
С приходом Каррика изменились менталитет и психология футболистов. Если раньше, ведя в счете, манкунианцы ставили «автобус», чтобы просто дотерпеть, то теперь команда играет полностью от себя. Игроки не закрываются, а, наоборот, атакуют. Именно так были добыты победы над «Арсеналом» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0) в начале беспроигрышной серии.
Двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис согласен, что команда прибавила в психологии. «Изменения в том, что Каррик расслабил футболистов, раскрепостил, дал свободу в действиях, не стал зажимать их запретами, — сказал Канчельскис ТАСС. — Это нормальное явление. Каррик долгое время играл в “Манчестер Юнайтед”, нашел нужные слова. Такая психология, да. Поэтому очень интересно, что будет происходить с командой дальше. Они молодцы, играют в футбол, приносят удовольствие себе и болельщикам».
Каррик вернул в «Манчестер Юнайтед» привычную для многих схему 4−2−3−1. Футболистам стало комфортнее играть при такой расстановке. Это привело также к возвращению былой формы словенского нападающего Беньямина Шешко, он стал забивать решающие мячи. По-другому заиграл молодой талант Кобби Майну, который при Амориме зачах. Вторую молодость переживает защитник Гарри Магуайр.
Руководство «Манчестер Юнайтед» по требованию Аморима усилило состав, в клуб кроме Шешко перешли Брайан Мбемо, Матеус Кунья, Патрик Доргу и вратарь Сенне Ламменс. Но Аморим не смог их раскрыть как следует, они не заиграли в свою силу. Такая тенденция была почти со всеми звездными футболистами, переходящими в «Манчестер Юнайтед» в последние годы. Однако Каррику удалось наладить и это, все выше перечисленные игроки вспомнили, что такое футбол, и стали в значительной части приносить пользу команде. Возможно, в этом плане советами мог помочь Фергюсон.
Преобразился и капитан команды португалец Бруну Фернандеш. Сейчас футболист занимает второе место по системе «гол + пас» в АПЛ, уступая только звездному нападающему «Сити» Эрлингу Холанду. В активе Фернандеша 20 голевых действий (7 голов + 13 ассистов), у Холанда — 29 (22 + 7). В последних семи матчах за «Манчестер Юнайтед» полузащитник забил два мяча и отдал пять результативных передач.
В конце февраля своими наблюдениями по поводу изменений «Манчестер Юнайтед» при Каррике поделилась британская газета The Telegraph. В сообщении издания отмечалось, что тренировки футболистов стали короткими и интенсивными, они редко длятся больше 1 часа 15 минут. Однако интенсивность на этих занятиях у игроков запредельная, схожая с нагрузками во время матчей. Также издание отмечало, что в штабе Аморима молодым специалистам не давали себя проявить, тренер не терпел чужого мнения. У Каррика ситуация абсолютно противоположная, он, наоборот, ждет советов от представителей своего штаба.
Расклады
Канчельскис считает, что само попадание в четверку лучших в АПЛ будет большим событием для «Манчестер Юнайтед». «Для клуба и болельщиков будет приятно участвовать в Лиге чемпионов, поэтому быть в четверке — успешное выступление. Что касается шансов на чемпионство, то, конечно, отставание большое от лидеров. Но нужно играть и бороться. Но самым главным будет попадание в Лигу чемпионов. Ведь именно благодаря этому другие футболисты захотят перейти в такой легендарный клуб, как “Манчестер Юнайтед”. В последний раз манкунианцы играли в самом престижном турнире в сезоне-2023/24, когда не смогли выйти из группы.
У «Манчестер Юнайтед» впереди 10 матчей, в среду команда на выезде сыграет с «Ньюкаслом», далее будут «Астон Вилла», «Борнмут», «Лидс», «Челси», «Брентфорд», «Ливерпуль», «Сандерленд», «Нотингем Форест» и «Брайтон». Не сложно догадаться, что для попадания в Лигу чемпионов хватит побед над главными конкурентами за четверку — «Астон Виллой» (51; четвертое место), «Ливерпулем» (48; пятое), «Челси» (45; шестое) и «Брентфордом» (43; седьмое).
Прогнозировать участие команды в чемпионской гонке сложновато, слишком много было потеряно очков в первой половине сезона. Но тут за «Манчестер Юнайтед», как бы это грустно ни звучало для болельщиков, может сыграть фактор отсутствия дополнительных турниров. «Арсенал» и «Манчестер Сити» до сих пор участвуют в четырех соревнованиях. Помимо чемпионата Англии, это Кубок Англии, Кубок лиги (команды сыграют в финале друг против друга в марте) и Лига чемпионов.
Исходя из последних сезонов, «Арсенал» хуже играет весной, «Манчестер Сити» же, наоборот, значительно прибавляет. В том числе эти факторы привели к неожиданной развязке в чемпионской гонке в позапрошлом сезоне, когда «Арсенал» был лидером чемпионата, но в конце пропустил «Манчестер Сити» вперед.
Но у «Арсенала» довольно простой график, из первой семерки в соперниках будет только «Манчестер Сити». У горожан в этом плане календарь тяжелее, помимо «Арсенала», подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Челси», «Брентфордом» и «Астон Виллой». Не так сложно посчитать, «Манчестер Юнайтед» для чемпионства важно выиграть все матчи и надеяться на потерю очков конкурентами.
Английская премьер-лига каждый год удивляет неожиданными исходами. Возможно, в этот раз болельщиков «Манчестер Юнайтед» ждет сенсация.