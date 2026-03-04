Пора забирать свое. Что нужно для счастья «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис считает, что само попадание в четверку лучших в АПЛ будет большим событием для «Манчестер Юнайтед». «Для клуба и болельщиков будет приятно участвовать в Лиге чемпионов, поэтому быть в четверке — успешное выступление. Что касается шансов на чемпионство, то, конечно, отставание большое от лидеров. Но нужно играть и бороться. Но самым главным будет попадание в Лигу чемпионов. Ведь именно благодаря этому другие футболисты захотят перейти в такой легендарный клуб, как “Манчестер Юнайтед”. В последний раз манкунианцы играли в самом престижном турнире в сезоне-2023/24, когда не смогли выйти из группы.