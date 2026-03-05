В Тикнизяна плюнули во время матча Кубка Сербии. Он ответил: оформил гол-шедевр и поиздевался над трибунами

Но у Тикнизяна ситуация иная — он кричал не скамейке «Црвены», а фанатам «Нови Пазар». И причина у него была: те с самого начала матча вели себя негостеприимно и спровоцировали драку с болельщиками белградцев (из-за которой встречу остановили на несколько минут). По информации сербского издания Mozzart Sport, кто-то из домашней торсиды плюнул в Наира, так что причины для агрессии у футболиста были.