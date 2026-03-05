В Тикнизяна плюнули во время матча Кубка Сербии. Он ответил: оформил гол-шедевр и поиздевался над трибунами

Наир Тикнизян забил дебютный мяч в официальном матче за «Црвену Звезду» — огорчил «Нови Пазар» в выездной встрече ¼ финала Кубка Сербии (2:0). Но победный гол обернулся скандалом — вместо празднования 26-летний защитник что-то яростно высказал местным болельщикам.
Шикарный гол
Экс-игрок «Локомотива» отличился на 37-й минуте — классно ударил издали, застав врасплох вратаря команды соперника.
Для Наира этот гол — дебютный (ранее он забивал только в товарищеском матче). Футболист перешел в «Црвену» летом 2025 года, а встреча против «Нови Пазар» стала для него уже 35-й за белградцев. Сильно радоваться Тикнизян не стал, а принялся что-то активно высказывать трибунам.
Вместо празднования игроки «Црвены» начали оттаскивать Наира подальше от фанатов — по словам местной прессы, те «обезумели» и успокоились только через несколько минут.
За свой поступок Тикнизян получил желтую карточку. Но все же спокойно доиграл до 76-й минуты, когда ушел на замену, а подопечные Деяна Станковича в итоге победили — 2:0.
Что случилось?
В социальных сетях сравнили празднование Тикнизяна с жестами Александра Соболева. Форвард «Зенита» накануне забил впервые с сентября— его гол стал победным в матче ¼ финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0). Отпраздновал россиянин своеобразно — жестами в сторону скамейки, давая понять, что его место на поле.
Но у Тикнизяна ситуация иная — он кричал не скамейке «Црвены», а фанатам «Нови Пазар». И причина у него была: те с самого начала матча вели себя негостеприимно и спровоцировали драку с болельщиками белградцев (из-за которой встречу остановили на несколько минут). По информации сербского издания Mozzart Sport, кто-то из домашней торсиды плюнул в Наира, так что причины для агрессии у футболиста были.
А вот со своими одноклубниками у Тикнизяна, похоже, отличные отношения. После встречи появилось видео — на нем игрок сборной Армении пребывает в прекрасном настроении. И даже пригласил всех болельщиков отпраздновать день рождения команды из Белграда — 4 марта «Црвене» исполнился 81 год.