Без забитых голов завершился матч «Атырау» против «Улытау» в Казахстанской премьер-лиге

Встреча прошла на стадионе Мунайши в Атырау и завершилась нулевой ничьей — 0:0.
На протяжении всего матча жезгазганцы владели явным преимуществом и нанесли десять ударов, из них два в створ ворот. «Атырау» же одним ударом в ворота соперников.
Команды набрали по одному баллу. На данный момент наряду с другими командами делят с пятой по десятую строчку в турнирной таблице КПЛ.
Следующий матч «Атырау» проведет 16 марта на выезде против павлодарского «Иртыша». «Улытау» же в этот же день на домашнем поле примет петропавловский «Кызылжар».