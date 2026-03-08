Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Милан
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.17
П2
2.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лион
0
:
Париж
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.36
П2
4.60
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.20
П2
4.02
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Райо Вальекано
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Вердер
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Лорьян
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Ренн
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
2
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
0
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
2
:
Динамо Мх
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2

Фанаты «Селтика» и «Рейнджерс» устроили беспорядки на поле после дерби

Фанаты «Селтика» и «Рейнджерс» выбежали на поле после матча ¼ финала Кубка Шотландии в Глазго и устроили беспорядки, сообщает Reuters.

Источник: РБК Спорт

Игра на стадионе «Рейнджерс» завершилась победой «Селтика» в серии пенальти (0:0, 4:2).

Первыми на поле прорвались фанаты гостей, вскоре на газон выбежали и болельщики хозяев, они стали бросать друг в друга фаеры и другие предметы. Игроки обеих команд поспешили покинуть газон.

Полиция и стюарды вскоре вернули фанатов на трибуны. Футбольная ассоциация Шотландии осудила инцидент и пообещала провести расследование.

Всего на матче присутствовало около 50 тыс. зрителей, при этом для «Селтика» впервые за восемь лет выделили полную квоту в 7,5 тыс. мест. С 2018 года эти команды допускали на свои матчи менее тысячи болельщиков гостей, отмечает Би-би-си.

История дерби Old Firm («Старой фирмы») между «Селтиком» и «Рейнджерс» ведется с конца XIX века и насчитывает около 450 матчей.