Фанаты «Селтика» и «Рейнджерс» устроили беспорядки на поле после дерби

Игра на стадионе «Рейнджерс» завершилась победой «Селтика» в серии пенальти (0:0, 4:2).
Первыми на поле прорвались фанаты гостей, вскоре на газон выбежали и болельщики хозяев, они стали бросать друг в друга фаеры и другие предметы. Игроки обеих команд поспешили покинуть газон.
Полиция и стюарды вскоре вернули фанатов на трибуны. Футбольная ассоциация Шотландии осудила инцидент и пообещала провести расследование.
Всего на матче присутствовало около 50 тыс. зрителей, при этом для «Селтика» впервые за восемь лет выделили полную квоту в 7,5 тыс. мест. С 2018 года эти команды допускали на свои матчи менее тысячи болельщиков гостей, отмечает Би-би-си.
История дерби Old Firm («Старой фирмы») между «Селтиком» и «Рейнджерс» ведется с конца XIX века и насчитывает около 450 матчей.