«Милан» обыграл «Интер» в матче чемпионата Италии по футболу

Мяч на 35-й минуте забил Первис Эступиньян.
«Милан» набрал 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Интер» прервал победную серию из восьми матчей. Команда с 67 очками лидирует в чемпионате Италии.
В следующем туре «Интер» 14 марта примет «Аталанту», «Милан» 15 марта на выезде сыграет с «Лацио».
Футбол, Италия, 28-й тур
8.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца, 75627 зрителей
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Кристиан Киву
Голы
Милан
Первис Эступиньян
(Юссуф Фофана)
35′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
5
Кони де Винтер
56
Алексис Салемакерс
2
Первис Эступиньян
14
Лука Модрич
89′
12
Адриен Рабьо
80′
19
Юссуф Фофана
73′
4
Самуэле Риччи
11
Кристиан Пулишич
84′
18
Кристофер Нкунку
10
Рафаэл Леау
73′
9
Никлас Фюллкруг
Интер
1
Янн Зоммер
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
94
Франческо Эспозито
14
Анж-Йоан Бонни
31
Янн Биссек
80′
17
Анди Диуф
95
Алессандро Бастони
65′
68′
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
59′
2
Дензел Дюмфрис
69′
23
Николо Барелла
68′
16
Давиде Фраттези
22
Генрих Мхитарян
59′
8
Петар Сучич
Статистика
Милан
Интер
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
9
11
Удары в створ
2
2
Угловые
1
6
Фолы
8
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти