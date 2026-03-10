На Украине придумали новое наказание за русский язык: теперь говорящим на нем футболистам дают синюю карточку

Сам матч в итоге закончился победой киевского коллектива со счетом 5:3. Отметим, что в местной Медиалиге на данный момент соревнуются восемь клубов: пять из них представляют Киев, по одному — Львов, Одессу и Днепр. Лидирует в турнирной таблице столичный «Игнис», главный аутсайдер — Odesa Media Team. Звездных участников в турнире предостаточно: например, к клубу Евгения Коноплянки (Kono Media Team) недавно присоединился бывший чемпион мира по боксу Денис Беринчик. А за «Игнис» выступает сладкая парочка Алиев-Милевский.