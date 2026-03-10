На Украине придумали новое наказание за русский язык: теперь говорящим на нем футболистам дают синюю карточку

На прошлой неделе в соцсетях стало вирусным видео с инцидентом, произошедшим в матче украинской футбольной Медиалиги. Внимание общественности привлекла игра между командами Ultimate (Киев) и «Армат» (Днепр). При счете 3:2 в пользу днепрян главный арбитр предъявил игроку Ultimate Сергею Донцу синюю карточку, из-за чего тот вынужден был покинуть поле на пять минут.
Свежий регламент Медиалиги на Украине ввел для футболистов новое наказание: теперь судьи, помимо традиционных желтых и красных карточек, имеют право показывать карточки синего цвета. Применение данной санкции означает временное удаление на пять минут без права замены. Наказывать синей карточкой будут прежде всего за использование русского языка. Как отмечают украинские СМИ, Донец стал первым игроком в истории Медиалиги, который понес наказание за русскую речь.
Сам матч в итоге закончился победой киевского коллектива со счетом 5:3. Отметим, что в местной Медиалиге на данный момент соревнуются восемь клубов: пять из них представляют Киев, по одному — Львов, Одессу и Днепр. Лидирует в турнирной таблице столичный «Игнис», главный аутсайдер — Odesa Media Team. Звездных участников в турнире предостаточно: например, к клубу Евгения Коноплянки (Kono Media Team) недавно присоединился бывший чемпион мира по боксу Денис Беринчик. А за «Игнис» выступает сладкая парочка Алиев-Милевский.
Синяя карточка Донцу — не первый «языковой» инцидент в украинской Медиалиге. В прошлом году мы рассказывали о скандале с бывшим нападающим «Кубани» Евгением Селезневым, который громко возмутился тем, что его отчитали за использование русского языка.
Николай Соников