Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Санкт-Паули»

На 32-й минуте полузащитник Кевин Штегер открыл счет. В начале второй половины нападающий Франк Онора удвоил преимущество хозяев.
«Боруссия» набрала 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» идет на 16-й строчке — 24 очка.
Футбол, Германия, 26-й тур
13.03.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Боруссия-Парк
Главные тренеры
Ойген Полански
Александр Блессин
Голы
Боруссия М
Кевин Штегер
37′
Франк Онора
(Джо Скалли)
62′
Составы команд
Боруссия М
33
Мориц Николас
16
Филипп Зандер
4
Кевин Дикс
29
Джо Скалли
7
Кевин Штегер
6
Янник Энгельхардт
30
Нико Эльведи
87′
2
Фабио Кьяродиа
17
Йенс Кастроп
57′
26
Лукас Ульрих
15
Харис Табакович
56′
75′
10
Флориан Нойхаус
36
Ваэль Мохья
57′
9
Франк Онора
38
Уго Болин
75′
18
Сюто Матино
Санкт-Паули
22
Никола Василь
15
Томоя Андо
5
Хауке Валь
6′
10
Данел Синани
8
Эрик Смит
36′
7
Джэксон Ирвайн
16
Джоэл Чима Фудзита
25
Адам Джвигала
67′
23
Луис Оппи
11
Аркадиуш Пырка
88′
24
Коннор Меткалф
21
Ларс Рицка
67′
19
Мартейн Карс
28
Матиас Перейра Лаж
67′
27
Андреа Унтонджи
Статистика
Боруссия М
Санкт-Паули
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
10
8
Удары в створ
4
1
Угловые
2
2
Фолы
9
7
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Шлагер
(Германия)
