«Марсель» в концовке вырвал победу над «Осером»

Автором победного мяча на 79-й минуте стал форвард хозяев Амин Гуири. «Осер» мог сравнять счет на 87-й минуте, но гол Брайана Око не был засчитан из-за игры рукой.
«Марсель» набрал 49 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Лиги 1, на 7 баллов отставая от идущего вторым «Ланса», у которого есть игра в запасе.
«Осер» с 19 баллами на счету находится на 16-й строчке — в зоне вылета из Лиги 1.
Футбол, Франция, 26-й тур
13.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Велодром
Главные тренеры
Хабиб Бейе
Кристоф Пеллиссье
Голы
Марсель
Амин Гуири
79′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
22
Тимоти Веа
32
Факундо Медина
22′
27
Квинтен Тимбер
90+1′
28
Бенжамен Павар
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
10
Мэйсон Гринвуд
90′
6
Точукву Ннади
14
Игор Пайшан
78′
90′
11
Итан Нванери
97
Пьер-Эмерик Обамеянг
90′
20
Хамед Траоре
4
Конрад Джейден Иган-Райли
37′
62′
9
Амин Гуири
19
Жоффре Кондогбья
63′
33
Эмерсон
Осер
16
Донован Леон
22
Фредрик Оппегор
20
Синали Диоманде
90+4′
19
Дэнни Намасо
92
Клемен Акпа
42
Элиша Овусу
5
Кевин Даноис
27
Ламин Си
67′
29
Марвен Сенайя
7
Жосуэ Казимир
75′
8
Науиру Аамада
9
Секу Мара
67′
28
Ромен Февр
24
Брайан Око
45′
88′
31
Райан Роден
Статистика
Марсель
Осер
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
3
3
Угловые
9
2
Фолы
12
17
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Марк Болленжье
(Франция)
