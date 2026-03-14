«Торино» разгромил «Парму» благодаря двум автоголам

«Торино» выиграл у «Пармы» в матче 29-го тура чемпионата Италии — 4:1.

Источник: Reuters

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Турине.

Нападающий хозяев Джованни Симеоне на 3-й минуте открыл счет. В середине первого тайма гости отыгрались — забил Матео Пеллегрино. В начале второй половины туринская команда за 2 минуты довела счет до 3:1 благодаря двум автоголам. В концовке встречи Дуван Сапата забил четвертый мяч «Торино».

«Торино» набрал 33 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. «Парма» идет на 12-й строчке — 34 очка.

Торино
4:1
Первый тайм: 1:1
Парма
Футбол, Италия, 29-й тур
13.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Роберто Д`Аверса
Карлос Куэста
Голы
Торино
Джованни Симеоне
3′
Эмирхан Ильхан
54′
Мандела Кейта
56′
Дуван Сапата
90+1′
Парма
Матео Пельегрино
20′
Составы команд
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
44
Ардиан Исмайли
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
33
Рафаэль Обрадор
66
Гвидас Гинейтис
77
Энцо Эбосс
90′
35
Лука Мариануччи
10
Никола Влашич
90′
14
Тино Анджорин
6
Эмирхан Ильхан
76′
4
Маттео Прати
18
Джованни Симеоне
77′
17
Сандро Куленович
85′
19
Че Адамс
61′
91
Дуван Сапата
Парма
31
Дзион Судзуки
15
Энрико Дель Прато
59′
39
Алессандро Чиркати
14
Эмануэле Валери
22
Оливер Серенсен
9
Матео Пельегрино
7
Габриэл Стрефецца
78′
37
Мариано Троило
64′
5
Лаутаро Валенти
25
Бенджамин Кремаски
11′
27
Саша Бричги
90′
17
Якоб Ондрейка
16
Мандела Кейта
64′
8
Науэль Эстевес
24
Кристиан Ордоньес
59′
64′
21
Гаэтано Ористанио
Статистика
Торино
Парма
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
6
3
Угловые
2
7
Фолы
17
13
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Фабио Мареска
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти