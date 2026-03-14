«Интер» и «Аталанта» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с «Аталантой» из Бергамо в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев забил Франческо Пио Эспозито (26-я минута). У «Аталанты» отличился Никола Крстович (82).
В концовке игры две желтые карточки получил главный тренер «Интера» Кристиан Киву и был удален со скамейки запасных.
«Интер» (68 очков) остается лидером турнирной таблицы Серии A. «Аталанта» (47) располагается на седьмом месте.
В следующем матче чемпионата «Интер» 22 марта на выезде сыграет против «Фиорентины», «Аталанта» в тот же день примет «Верону».
Футбол, Италия, 29-й тур
14.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Раффаэле Палладино
Голы
Интер
Франческо Эспозито
(Николо Барелла)
26′
Аталанта
Никола Крстович
82′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
30
Карлос Аугусту
59′
2
Дензел Дюмфрис
7
Петр Зелиньски
9
Маркус Тюрам
25
Мануэль Аканджи
80′
6
Стефан де Врей
32
Федерико Димарко
65′
11
Луис Энрике
23
Николо Барелла
76′
16
Давиде Фраттези
8
Петар Сучич
21′
46′
22
Генрих Мхитарян
94
Франческо Эспозито
65′
14
Анж-Йоан Бонни
Аталанта
29
Марко Карнесекки
42
Джорджио Скальвини
19
Берат Джимсити
77
Давиде Дзаппакоста
47
Лоренцо Бернаскони
8
Марио Пашалич
23
Сеад Колашинац
21′
65′
4
Исак Хин
9
Джанлука Скамакка
51′
90
Никола Крстович
15
Мартен де Рон
76′
17
Шарль Де Кетеларе
90+5′
10
Лазар Самарджич
52′
13
Эдерсон
59
Никола Залевски
65′
7
Камалдин Сулемана
Статистика
Интер
Аталанта
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
3
3
Угловые
2
3
Фолы
11
5
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
