«Боруссия Д» одержала победу в 26-м туре Бундеслиги

Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе победителей по голу забили Карим Адейеми и Лука Реджани.
Благодаря этому результату «Боруссия» сократила отставание от «Баварии», лидирующей в таблице Бундеслиги.
Футбол, Германия, 26-й тур
14.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Сандро Вагнер
Голы
Боруссия Д
Карим Адейеми
13′
Лука Реджани
(Юлиан Рюэрсон)
59′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
49
Лука Реджани
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
26
Юлиан Рюэрсон
7
Джоб Беллингем
24
Даниэль Свенссон
74′
21
Фабиу Силва
20
Марсель Забитцер
86′
10
Юлиан Брандт
8
Феликс Нмеча
86′
17
Карни Чуквуэмека
27
Карим Адейеми
90′
9
Серу Гирасси
14
Максимилиан Байер
85′
2
Ян Коуту
Аугсбург
1
Финн Дамен
34
Артур Чавес
16
Седрик Цезигер
31
Кевин Шлоттербек
19
Робин Фелльхауэр
32
Фабиан Ридер
13
Димитриос Яннулис
68′
38
Михаэль Грегорич
21
Родригу Рибейру
80′
27
Мариус Вольф
17
Кристиян Якич
80′
36
Мерт Кемюр
4
Хан-Ноа Массенго
60′
8
Эльвис Реджбечай
20
Алексис Клод-Морис
60′
30
Антон Каде
Статистика
Боруссия Д
Аугсбург
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
5
3
Угловые
12
2
Фолы
7
7
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Бастиан Данкерт
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти