Игрок «Реала» Гюлер, вероятно, побил рекорд Ла Лиги, забив чудо-гол в ворота «Эльче»

Окончательный счет в матче установил турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер, на 89-й минуте решившийся на удар со своей половины поля. Мяч в итоге перелетел над голкипером гостей и опустился в сетку ворот, заставив стадион взорваться овациями.
Согласно расчетам статистика Франа Мартинеса, Гюлер поразил ворота с расстояния 68,7 метров. Эта цифра позволяет по-настоящему оценить всю смелость и мастерство исполнения.
По данным Мартинеса, предыдущий рекорд самого дальнего гола в истории Ла Лиги принадлежал игроку «Нумансии» Антонио, который в ноябре 2004 года поразил ворота «Севильи» с отметки 67 метров. Если вычисления Мартинеса верны, то 21-летний Гюлер теперь является автором гола, забитого с самой дальней дистанции в истории Ла Лиги.
Официальное подтверждение исторического события появится только после того, как Ла Лига завершит собственные замеры и обнародует точное расстояние удара. Однако учитывая, что разница между прежним рекордом и дистанцией удара Гюлера составляет внушительные 1,7 метра, ошибка практически исключена.
Альваро Арбелоа
Эдер Сарабия
Антонио Рюдигер
39′
Федерико Вальверде
(Франсиско Гарсия)
44′
Дин Хейсен
(Даниэль Янез)
66′
Арда Гюлер
89′
Мануэль Анхель
85′
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
55′
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
58′
15
Арда Гюлер
22
Антонио Рюдигер
61′
27
Диего Агуадо
45
Тиаго Питарч
64′
38
Сесар Паласиос
14
Орельен Тшуамени
58′
16
Гонсало Гарсия
21
Браим Диас
63′
37
Мануэль Анхель
7
Винисиус Жуниор
58′
42
Даниэль Янез
1
Матиас Дитуро
11
Херман Валера
62′
23
Виктор Чуст
14
Алейкс Фебас
9
Андре Силва
42
Буба Сангаре
23′
3
Адрия Педроса
24
Лукас Сепеда
64′
8
Марк Агуадо
5
Фредерико Редондо
64′
10
Рафа Мир
88′
22
Давид Аффенгрюбер
66′
74′
6
Педро Бигас
21
Лео Петро
64′
17
Хосан
16
Мартин Нето
74′
19
Грэди Диангана
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
