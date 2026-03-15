Игрок «Реала» Гюлер, вероятно, побил рекорд Ла Лиги, забив чудо-гол в ворота «Эльче»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.75
П2
2.55
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.10
П2
1.60
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
2.30
X
2.80
П2
3.46
Футбол. Первая лига
15:00
Волга
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.54
X
2.99
П2
2.84
Футбол. Испания
16:00
Мальорка
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.17
П2
3.10
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.98
П2
3.02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.27
П2
3.32
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.61
X
2.95
П2
3.20
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.29
П2
2.92
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.25
П2
2.98
Футбол. Англия
17:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.14
П2
4.80
Футбол. Англия
17:00
Ноттингем Форест
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.37
П2
3.15
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.94
П2
4.70
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.65
П2
3.55
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.69
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.40
П2
2.18
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.48
П2
2.10
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Тулуза
П1
X
П2
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.67
П2
9.25
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.36
П2
3.50
Футбол. Италия
20:00
Комо
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.35
П2
4.00
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.40
П2
3.70
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.99
П2
2.61
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.50
П2
1.94
Футбол. Франция
22:45
Ренн
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.46
П2
3.35
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.63
П2
4.10
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Игрок «Реала» Гюлер, вероятно, побил рекорд Ла Лиги, забив чудо-гол в ворота «Эльче»

15 марта мадридский «Реал» принимал на своем поле «Эльче» в матче 28-го тура Ла Лиги и добился победы со счетом 4:1.

Источник: Sport24

Окончательный счет в матче установил турецкий полузащитник «Реала» Арда Гюлер, на 89-й минуте решившийся на удар со своей половины поля. Мяч в итоге перелетел над голкипером гостей и опустился в сетку ворот, заставив стадион взорваться овациями.

Согласно расчетам статистика Франа Мартинеса, Гюлер поразил ворота с расстояния 68,7 метров. Эта цифра позволяет по-настоящему оценить всю смелость и мастерство исполнения.

По данным Мартинеса, предыдущий рекорд самого дальнего гола в истории Ла Лиги принадлежал игроку «Нумансии» Антонио, который в ноябре 2004 года поразил ворота «Севильи» с отметки 67 метров. Если вычисления Мартинеса верны, то 21-летний Гюлер теперь является автором гола, забитого с самой дальней дистанции в истории Ла Лиги.

Официальное подтверждение исторического события появится только после того, как Ла Лига завершит собственные замеры и обнародует точное расстояние удара. Однако учитывая, что разница между прежним рекордом и дистанцией удара Гюлера составляет внушительные 1,7 метра, ошибка практически исключена.

Реал
4:1
Первый тайм: 2:0
Эльче
Футбол, Испания, 28-й тур
14.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Эдер Сарабия
Голы
Реал
Антонио Рюдигер
39′
Федерико Вальверде
(Франсиско Гарсия)
44′
Дин Хейсен
(Даниэль Янез)
66′
Арда Гюлер
89′
Эльче
Мануэль Анхель
85′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
20
Франсиско Гарсия
6
Эдуардо Камавинга
55′
24
Дин Хейсен
8
Федерико Вальверде
58′
15
Арда Гюлер
22
Антонио Рюдигер
61′
27
Диего Агуадо
45
Тиаго Питарч
64′
38
Сесар Паласиос
14
Орельен Тшуамени
58′
16
Гонсало Гарсия
21
Браим Диас
63′
37
Мануэль Анхель
7
Винисиус Жуниор
58′
42
Даниэль Янез
Эльче
1
Матиас Дитуро
11
Херман Валера
62′
23
Виктор Чуст
14
Алейкс Фебас
9
Андре Силва
42
Буба Сангаре
23′
3
Адрия Педроса
24
Лукас Сепеда
64′
8
Марк Агуадо
5
Фредерико Редондо
64′
10
Рафа Мир
88′
22
Давид Аффенгрюбер
66′
74′
6
Педро Бигас
21
Лео Петро
64′
17
Хосан
16
Мартин Нето
74′
19
Грэди Диангана
Статистика
Реал
Эльче
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
14
11
Удары в створ
6
1
Угловые
5
4
Фолы
11
21
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
