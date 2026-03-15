Фернандеш побил 26-летний рекорд Бекхэма в «Манчестер Юнайтед»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли «Астон Виллу» со счетом 3:1 в домашнем матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Источник: Getty Images

В составе победителей голы забили Каземиро (53-я минута), Матеус Кунья (71) и Беньямин Шешко (81). У проигравших отличился Росс Баркли (64).

Двумя голевыми передачами отметился Бруну Фернандеш. На счету португальца уже 16 ассистов в нынешнем сезоне АПЛ, он побил клубный рекорд, который был установлен Дэвидом Бекхэмом (1999/2000). В истории АПЛ рекорд по голевым передачам в одном сезоне принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брёйне (20; 2002/03 и 2019/20).

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и укрепился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 51 очком расположилась на четвертой строчке. Впереди «Арсенал» (70) и «Манчестер Сити» (61), до конца чемпионата остается восемь туров.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 20 марта в гостях сыграет с «Борнмутом», «Астон Вилла» двумя днями позже примет «Вест Хэм».

Манчестер Юнайтед
3:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 30
15.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Майкл Кэррик
Унаи Эмери
Голы
Манчестер Юнайтед
Каземиру
53′
Матеус Кунья
71′
Беньямин Шешко
81′
Астон Вилла
Росс Баркли
64′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
10
Матеус Кунья
8
Бруну Фернандеш
15
Лени Йоро
72′
5
Харри Магуайр
90′
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
75′
30
Беньямин Шешко
18
Каземиру
60′
90′
25
Мануэль Угарте
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
24
Амаду Онана
12
Люка Динь
82′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
69′
86′
16
Андрес Гарсия
7
Джон Макгинн
61′
31
Леон Бэйли
11
Олли Уоткинс
41′
60′
18
Тэмми Абрахам
6
Росс Баркли
82′
21
Дуглас Луис
Статистика
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
6
2
Угловые
6
6
Фолы
10
5
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
