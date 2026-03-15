Фернандеш побил 26-летний рекорд Бекхэма в «Манчестер Юнайтед»

Двумя голевыми передачами отметился Бруну Фернандеш. На счету португальца уже 16 ассистов в нынешнем сезоне АПЛ, он побил клубный рекорд, который был установлен Дэвидом Бекхэмом (1999/2000). В истории АПЛ рекорд по голевым передачам в одном сезоне принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брёйне (20; 2002/03 и 2019/20).