Фернандеш побил 26-летний рекорд Бекхэма в «Манчестер Юнайтед»

В составе победителей голы забили Каземиро (53-я минута), Матеус Кунья (71) и Беньямин Шешко (81). У проигравших отличился Росс Баркли (64).
Двумя голевыми передачами отметился Бруну Фернандеш. На счету португальца уже 16 ассистов в нынешнем сезоне АПЛ, он побил клубный рекорд, который был установлен Дэвидом Бекхэмом (1999/2000). В истории АПЛ рекорд по голевым передачам в одном сезоне принадлежит Тьерри Анри и Кевину Де Брёйне (20; 2002/03 и 2019/20).
«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и укрепился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» с 51 очком расположилась на четвертой строчке. Впереди «Арсенал» (70) и «Манчестер Сити» (61), до конца чемпионата остается восемь туров.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» 20 марта в гостях сыграет с «Борнмутом», «Астон Вилла» двумя днями позже примет «Вест Хэм».
Майкл Кэррик
Унаи Эмери
Каземиру
53′
Матеус Кунья
71′
Беньямин Шешко
81′
Росс Баркли
64′
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
10
Матеус Кунья
8
Бруну Фернандеш
15
Лени Йоро
72′
5
Харри Магуайр
90′
37
Кобби Майну
19
Брайан Мбемо
75′
30
Беньямин Шешко
18
Каземиру
60′
90′
25
Мануэль Угарте
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
24
Амаду Онана
12
Люка Динь
82′
22
Иан Матсен
10
Эмилиано Буэндия
69′
86′
16
Андрес Гарсия
7
Джон Макгинн
61′
31
Леон Бэйли
11
Олли Уоткинс
41′
60′
18
Тэмми Абрахам
6
Росс Баркли
82′
21
Дуглас Луис
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
