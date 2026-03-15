Футболисты «Комо» вышли на четвертое место в чемпионате Италии

Встреча, которая прошла в воскресенье в Комо, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Анастасиос Дувикас (59-я минута) и Диего Карлос (80). Гол гостей с пенальти забил Доньелл Мален (7).
«Комо» одержал четвертую победу подряд и вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. Проигравшая второй матч подряд «Рома» (51 очко) располагается на шестой позиции.
Результаты других матчей:
- «Верона» — «Дженоа» — 0:2;
- «Пиза» — «Кальяри» — 3:1;
- «Сассуоло» — «Болонья» — 0:1.
Футбол, Италия, 29-й тур
15.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Джанпьеро Гасперини
Голы
Комо
Анастасиос Дувикас
(Алекс Валье)
59′
Диегу Карлос
79′
Рома
Дониэлл Мален
7′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
14
Хакобо Рамон
34
Диегу Карлос
73′
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
20
Мартин Батурина
2
Марк-Оливер Кемпф
46′
11
Анастасиос Дувикас
10
Николас Пас
77′
17
Хесус Родригес
33
Лукас Да Кунья
87′
77
Игнас ван дер Бремпт
8
Сержи Роберто
46′
38
Ассане Диао
6
Максанс Какере
63′
67′
23
Максимо Перроне
Рома
99
Миле Свилар
87
Даниэле Гиларди
77′
23
Джанлука Манчини
43
Уэсли Винисиус
48′
64′
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
22
Марио Эрмосо
70′
12
Константинос Цимикас
19
Зеки Челик
70′
24
Ян Циолковски
14
Дониэлл Мален
67′
61
Никколо Пизилли
7
Лоренцо Пеллегрини
67′
78
Робиньо Ваз
92
Стефан Эль-Шаарави
56′
2
Девайн Ренч
Статистика
Комо
Рома
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
7
1
Угловые
7
1
Фолы
16
18
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
