Футболисты «Комо» вышли на четвертое место в чемпионате Италии

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
11.00
П2
29.00
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
1
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.50
П2
4.95
Футбол. Франция
перерыв
Ренн
0
:
Лилль
1
Все коэффициенты
П1
6.62
X
3.65
П2
1.70
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
РБ Лейпциг
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Тоттенхэм Хотспур
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
3
:
Тулуза
4
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
3
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
5
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Футболисты «Комо» вышли на четвертое место в чемпионате Италии

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Футболисты «Ромы» проиграли «Комо» в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Соцсети футбольного клуба "Комо"

Встреча, которая прошла в воскресенье в Комо, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Анастасиос Дувикас (59-я минута) и Диего Карлос (80). Гол гостей с пенальти забил Доньелл Мален (7).

«Комо» одержал четвертую победу подряд и вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. Проигравшая второй матч подряд «Рома» (51 очко) располагается на шестой позиции.

Результаты других матчей:

  • «Верона» — «Дженоа» — 0:2;
  • «Пиза» — «Кальяри» — 3:1;
  • «Сассуоло» — «Болонья» — 0:1.

Комо
2:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, 29-й тур
15.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Джанпьеро Гасперини
Голы
Комо
Анастасиос Дувикас
(Алекс Валье)
59′
Диегу Карлос
79′
Рома
Дониэлл Мален
7′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
14
Хакобо Рамон
34
Диегу Карлос
73′
28
Иван Смолчич
3
Алекс Валье
20
Мартин Батурина
2
Марк-Оливер Кемпф
46′
11
Анастасиос Дувикас
10
Николас Пас
77′
17
Хесус Родригес
33
Лукас Да Кунья
87′
77
Игнас ван дер Бремпт
8
Сержи Роберто
46′
38
Ассане Диао
6
Максанс Какере
63′
67′
23
Максимо Перроне
Рома
99
Миле Свилар
87
Даниэле Гиларди
77′
23
Джанлука Манчини
43
Уэсли Винисиус
48′
64′
4
Брайан Кристанте
17
Ману Коне
22
Марио Эрмосо
70′
12
Константинос Цимикас
19
Зеки Челик
70′
24
Ян Циолковски
14
Дониэлл Мален
67′
61
Никколо Пизилли
7
Лоренцо Пеллегрини
67′
78
Робиньо Ваз
92
Стефан Эль-Шаарави
56′
2
Девайн Ренч
Статистика
Комо
Рома
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
7
1
Угловые
7
1
Фолы
16
18
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти