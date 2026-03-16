«Лацио» выиграл у «Милана», единственный гол забил Исаксен

Единственный гол на 25-й минуте забил датский нападающий Густав Исаксен, которому ассистировал черногорский полузащитник Адам Марушич.
На 90+8-й минуте главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри получил красную карточку.
«Лацио» выиграл второй матч подряд. Он занимает девятое место в таблице чемпионата Италии с 40 очками после 29 встреч. «Милан» (60 очков после 29 игр) идет на втором месте, он проиграл после двух побед подряд.
Футбол, Италия, 29-й тур
15.03.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Маурицио Сарри
Массимилиано Аллегри
Голы
Лацио
Густав Исаксен
(Адам Марушич)
26′
Составы команд
Лацио
40
Эдоардо Мотта
70′
77
Адам Марушич
17
Нуну Тавареш
81′
7
Фисайо Деле-Баширу
4
Патрисио Габаррон
90+5′
34
Марио Хила
25
Оливер Провстгор
24
Кеннет Тэйлор
90′
21
Реда Белаян
27
Даниэль Мальдини
67′
9
Родригес Педро
90+5′
18
Густав Исаксен
67′
19
Булай Диа
10
Маттиа Дзакканьи
83′
22
Маттео Канчельери
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
5
Кони де Винтер
14
Лука Модрич
30
Ардон Яшари
11
Кристиан Пулишич
23
Фикайо Томори
57′
24
Закари Атекаме
56
Алексис Салемакерс
85′
4
Самуэле Риччи
2
Первис Эступиньян
55′
57′
33
Давиде Бартесаги
19
Юссуф Фофана
66′
9
Никлас Фюллкруг
10
Рафаэл Леау
66′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
Лацио
Милан
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
7
17
Удары в створ
2
3
Угловые
1
9
Фолы
7
19
Офсайды
3
4
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти